Παράταση στα προγράμματα “Επιχειρώ και Αναπτύσσομαι Έξυπνα” της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την ένταξη των δυνητικών δικαιούχων στις δράσεις «Επιχειρώ Έξυπνα» και «Αναπτύσσομαι Έξυπνα» της Περιφέρειας Θεσσαλίας μέχρι την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026.

Επίσης, αυξάνεται η συνολική Δημόσια Δαπάνη και πλέον ανέρχεται σε 25.000.000 ευρώ για κάθε δράση.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα προβλέπονταν στις αρχικές Προσκλήσεις των Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Ειδικότερα, θα επιδοτηθούν επενδυτικά σχέδια υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση ΜΜΕ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας σε επιλεγμένους ΚΑΔ από τους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού και Υπηρεσιών με στόχο την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, την αύξηση των εξαγωγών, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι:

«Επιχειρώ Έξυπνα»: νέες και υπό σύσταση, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες (ΜΜΕ) επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών από την 1/1/2023 και έπειτα ή θα συσταθούν μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης , πληρούν το σύνολο των προϋποθέσεων συμμετοχής που περιγράφονται στην Αναλυτική Πρόσκληση και προτίθενται να υλοποιήσουν επενδυτικό σχέδιο στην Περιφέρεια Θεσσαλίας σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης.

«Αναπτύσσομαι έξυπνα»: υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες (ΜΜΕ) επιχειρήσεις που θα υλοποιήσουν επενδυτικό σχέδιο σε επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, έχουν συσταθεί με ημερομηνία έναρξης προγενέστερη της 1/1/2023, διαθέτουν τουλάχιστον έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ (Κύριος ή/και δευτερεύων ΚΑΔ) κατά τη χρήση 2024 και πληρούν το σύνολο των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής όπως αυτές ορίζονται στην αναλυτική πρόσκληση.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υποβολή αποδεικτικών διαθεσιμότητας κεφαλαίων, από τα οποία θα τεκμηριώνεται η κάλυψη τουλάχιστον του 25% του συνόλου των δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.

Προϋπολογισμός Επενδυτικών Προτάσεων & Ποσοστό Ενίσχυσης:

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται από 50.000 € έως και 425.000 €.

Το ποσοστό ενίσχυσης με τη μορφή της επιχορήγησης ορίζεται 70%.

Οι ενισχύσεις ακολουθούν το πλαίσιο του Κανονισμού ΕΕ 2831/2023 (De Minimis).

Επιλέξιμες Δαπάνες:

Δαπάνες προσωπικού

Πλήρες Μισθολογικό Κόστος Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού

Δαπάνες Εξοπλισμού, Μεταφορικών Μέσων & Οργάνων

Εξοπλισμός για την προστασία του Περιβάλλοντος και Εξοικονόμηση Ενέργειας

Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας

Εξοπλισμός για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών και συστημάτων αποθήκευσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και κάλυψη των ιδίων αναγκών (αυτοπαραγωγή)

Λοιπός Εξοπλισμός επιχείρησης

Ψηφιακός εξοπλισμός γραφείου

Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός

Ηλεκτρικά Μεταφορικά Μέσα

Δαπάνες για Κτήρια, Εγκαταστάσεις & Περιβάλλοντα Χώρο

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών

Δαπάνες υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου

Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης Λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a Service», «cloud computing» ή άλλο παρεμφερές αυτού

Δαπάνες παροχής υπηρεσιών μελετών ανάπτυξης προϊόντων ή και διεργασιών

Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα έως 3 πιστοποιητικά

Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding

Πνευματική ιδιοκτησία – Ευρεσιτεχνίες – Μεταφορά τεχνογνωσίας

Δαπάνες Λογισμικού

Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικού

Έμμεσες Δαπάνες

​Έμμεσες Δαπάνες (7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου)

Αξιολόγηση Αιτήσεων: Η μεθοδολογία που θα εφαρμοστεί για την αξιολόγηση της δράσης είναι η Συγκριτική Αξιολόγηση.