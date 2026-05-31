Παράταση εγγραφών σε Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Μετεώρων για το Σχολικό έτος 2026-2027

Ο Δήμος Μετεώρων ενημερώνει ότι οι εγγραφές στους Βρεφονηπιακούς και

Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου μας, παρατείνονται μέχρι την Παρασκευή

05/06/2026.

Σημειώνεται ότι η διαδικασία για το επιχορηγούμενο Πρόγραμμα («Προσχολικής

αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών» Περιόδου 2026 – 2027) της

Ε.Ε.Τ.Α.Α. είναι ανεξάρτητη από την ανωτέρω διαδικασία και θα πραγματοποιηθεί

όταν εκδοθεί η αντίστοιχη πρόσκληση.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να ολοκληρώσουν την εγγραφή των παιδιών τους

εντός της παραπάνω προθεσμίας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την

αντίστοιχη ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Δήμου Μετεώρων ή απευθυνθείτε στις

Διευθύντριες των Σταθμών.