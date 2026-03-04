Παράδοση τροφίμων από τον ΧΟΤ για το Κοινωνικό Εστιατόριο Τρικάλων

Ο Χορευτικός Όμιλος Τρικαλων, με τα έσοδα της πρόσφατης μουσικοχορευτικής παράστασής του «Χρώματα Παράδοσης», υλοποίησε στην πράξη τον σκοπό της εκδήλωσης, με την αγορά τροφίμων που είχε ανάγκη το κοινωνικό εστιατόριο του Δήμου.

Εκ μέρους του Χ.Ο.Τ. στην παράδοση των τροφίμων ήταν η πρόεδρος του ομίλου κα Καίτη Σακκά, η υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων του ομίλου κα Πόπη Κλιάφα και ο Χοροδιδάσκαλος κ. Παναγιώτης Μάνος, ενώ από τον Δήμο, τα τρόφιμα παρέλαβε ο υπεύθυνος της Δομής κ. Βασίλης Τσιούτσιας.

Ο Χ.Ο.Τ. για μια φορά ακόμα είναι κοντά στον συνάνθρωπο και τους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη.