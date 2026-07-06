Παπαστεργίου: Το μεγάλο στοίχημα μέχρι το 2030 είναι να περάσουμε από το ψηφιακό στο έξυπνο κράτος

Το μεγάλο στοίχημα της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι μέχρι το 2030 να περάσουμε πια από το ψηφιακό κράτος, στο πραγματικά έξυπνο κράτος», τονίζει ο Δημήτρης Παπαστεργίου.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης σε συνέντευξή του στη «ΜτΚ» τονίζει ότι αποτελεί απαίτηση των πολιτών το ακόμα πιο «έξυπνο» κράτος, που να μην τους ζητάει συνεχώς τα ίδια και τα ίδια δεδομένα» και ότι «στόχος μας είναι να φτιάξουμε ένα νέο, πιο σύγχρονο και ακόμη πιο αποτελεσματικό Δημόσιο». Σχολιάζοντας τα πρόσφατα επεισόδια βίας που καταγράφηκαν στην πόλη δηλώνει «Ως εδώ. Η Θεσσαλονίκη δεν αξίζει και δεν αντέχει άλλο τέτοιες συμπεριφορές». Όσο για το gov.gr δηλώνει ότι σχεδόν το σύνολο των Ελλήνων ενηλίκων πολιτών, δηλαδή περισσότεροι από 9 εκατομμύρια άνθρωποι, το έχουν χρησιμοποιήσει.

Κύριε Παπαστεργίου, αυτές τις ημέρες είχαμε στη Θεσσαλονίκη την τραγική απώλεια ενός ανθρώπου από έκρηξη από γκαζάκια. Πως το σχολιάζετε και ποιο είναι το πολιτικό μήνυμα από το θάνατο της Βάγιας Νέστωρος;

Θα ήθελα πολύ να πιστέψω ότι οι δράστες το έκαναν χωρίς συνείδηση ότι μπορεί να δολοφονήσουν κι ότι ήθελαν «απλώς να τρομοκρατήσουν». Δεν ήταν μια «έκρηξη από γκαζάκια». Ήταν εγκληματική πράξη και οι δράστες δολοφόνησαν και τραυμάτισαν. Ο πολιτικός κόσμος καταδίκασε σχεδόν στο σύνολό του τις τρομοκρατικές αυτές πράξεις, αλλά αυτό δεν αρκεί. Είναι ωμή πολιτική βία, και είναι απαραίτητο να σταθούμε απέναντι κι εμείς ως κυβέρνηση να εξαντλήσουμε κάθε μέσο προκειμένου να εξαλειφθεί. Θέλω να μεταφέρω τα συλλυπητήριά μου στην Αφροδίτη Νέστορα και την οικογένειά της. Ακόμη, τη συμπαράστασή μου στον Σάββα Αναστασιάδη και τον Ζήση Ιωακείμοβιτς, και φυσικά στους ανθρώπους οι οποίοι τραυματίστηκαν, τρομοκρατήθηκαν και είδαν ζημιές στις περιουσίες τους. Κανένας πολίτης δεν πρέπει να ζει με το καθεστώς του φόβου. Ως εδώ. Η Θεσσαλονίκη δεν αξίζει και δεν αντέχει άλλο τέτοιες συμπεριφορές.

Ως εδώ. Αλλά μια και το αναφέρατε, τι αξίζει στη Θεσσαλονίκη;

Της αξίζει να είναι μια πόλη στην οποία κάποιος να χαίρεται να ζει! Οι πολίτες να έχουν ποιότητα ζωής, να υπάρχουν ευκαιρίες ζωής, δουλειάς και καριέρας, να θέλει κάποιος να μεγαλώνει τα παιδιά του στη Θεσσαλονίκη. Ναι, για χρόνια είχαν παγώσει έργα. Ωστόσο, δείτε τι γίνεται σε αυτήν τη φάση, τις υποδομές στους δρόμους, τις επενδύσεις που έχουν γίνει από μεγάλες εταιρείες, έργα για ένα καλύτερο μέλλον για όλους. Ειδικά για τα ψηφιακά, που είναι ο τομέας μου, θα ξεκινήσω με έργα που σώζουν το παρελθόν της υπέροχης και ιστορικής αυτής πόλης. Έχουμε το έργο της ψηφιοποίησης του ιστορικού αρχείου της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης και της ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης των αρχείων της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, καθώς και της δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου της ΕΜΣ.

Αλλά να σας πω για το μέλλον. Υποστηρίζουμε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για την ανάπτυξη υποδομών και την αναβάθμιση υπερυπολογιστικών υποδομών για την υποστήριξη εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης, ώστε ερευνητές να μπορούν να παν πιο μακριά την επιστήμη τους. Μέσω του έργου UFBB ενισχύουμε υποδομές υπερυψηλής ευρυζωνικότητας, ώστε όσο το δυνατόν περισσότερα σπίτια, γραφεία κι επιχειρήσεις να διαθέτουν πολύ υψηλές ταχύτητες στο ίντερνετ. Μάλιστα, επεκτείνονται δίκτυα οπτικών ινών σε περιοχές όπως ο Χορτιάτης, ο Λαγκαδάς και η Νέα Μηχανιώνα. Έχουμε φροντίσει για τα έργα και τις εφαρμογές «έξυπνων πόλεων» για τους δήμους, να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση και όσο το δυνατόν καλύτερη απόδοση για τον δημότη.

Συγκεκριμένα για το δήμο Θεσσαλονίκης, εξασφαλίσαμε χρηματοδότηση 7 εκατ. ευρώ για έργα ψηφιακού μετασχηματισμού, ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας, έξυπνες υπηρεσίες και τη δημιουργία Κέντρου Επιχειρήσεων και ενιαίας πλατφόρμας Smart City με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης. Παράλληλα, σε 11 δήμους του νομού υλοποιούνται ανάλογα έργα συνολικού προϋπολογισμού άνω των 15 εκατ. ευρώ, με έξυπνες στάσεις, συστήματα Πολιτικής Προστασίας, ενεργειακή διαχείριση και ψηφιακές υπηρεσίες. Επειδή η πόλη έχει ακούσει μεγάλα λόγια, δεν θα πω περισσότερα, θα σας αφήσω να κάνετε εσείς τα ρεπορτάζ σας, ώστε να αναδεικνύονται τα αποτελέσματα.

Συμπληρώθηκαν ήδη 6 χρόνια λειτουργίας του gov.gr. Tι κέρδισαν οι πολίτες στη χώρα μας;

Πριν από λίγες εβδομάδες, στην εκδήλωση για τα 6 χρόνια του gov.gr, παρουσιάσαμε ένα βίντεο με μαρτυρίες πολιτών στο δρόμο. Τους ρωτούσαμε, όπως κάνουν οι ρεπόρτερ των καναλιών ή των social media, τι σημαίνει για εκείνους το gov.gr. Οι απαντήσεις της συντριπτικής πλειοψηφίας, σχεδόν όλων μπορώ να πω, ήταν το κέρδος σε χρόνο, σε διαφάνεια και μια διαφορετική σχέση με το κράτος. Για δεκαετίες είχαμε συνηθίσει να θεωρούμε φυσιολογικές τις ουρές, τις άσκοπες μετακινήσεις και την ταλαιπωρία. Αυτό πλέον το αλλάξαμε.

Μην σας κουράσω με τα νούμερα, με τα εκατοντάδες εκατομμύρια έγγραφα που έχουν εκδοθεί ως τώρα. Θα σας πω μόνο ότι σχεδόν το σύνολο των Ελλήνων ενηλίκων πολιτών, περισσότεροι από 9 εκατομμύρια άνθρωποι, έχουν χρησιμοποιήσει το gov.gr. Χαιρόμαστε να ακούμε πίσω από τους αριθμούς τις πραγματικές ιστορίες. Του γονιού που δεν χρειάστηκε να λείψει από τη δουλειά του για ένα πιστοποιητικό για το σχολείο του παιδιού. Των κατοίκων των χωριών μου, της Πύλης Τρικάλων και του Γαρδικίου, ή της Χώρας της Σαμοθράκης, που εξυπηρετούνται χωρίς να ταξιδεύουν. Αυτό είναι τελικά το πραγματικό αποτύπωμα του gov.gr. Η απόδειξη ότι η Ελλάδα αφήνει πίσω παθογένειες του παρελθόντος και σέβεται την καθημερινότητα των πολιτών.

Πώς αξιολογείται πια διεθνώς σε ψηφιακό επίπεδο η Ελλάδα;

Η πρόοδος που έχουμε πετύχει στον ψηφιακό μετασχηματισμό, πλέον αναγνωρίζεται διεθνώς. Έχουμε πρόσφατες αξιολογήσεις οι οποίες μας χαροποίησαν γιατί για χρόνια θεωρούμασταν ουραγός στα ψηφιακά. Σύμφωνα με πρόσφατες αξιολογήσεις του ΟΟΣΑ, η Ελλάδα βρίσκεται πάνω από τον μέσο όρο των χωρών του Οργανισμού, σε κρίσιμους δείκτες, όπως οι ψηφιακές υπηρεσίες με επίκεντρο τον πολίτη, οι ψηφιακές υποδομές του Δημοσίου και η προληπτική παροχή υπηρεσιών. Οι επιδόσεις μας μάλιστα, είναι υψηλότερες ακόμη και από χώρες όπως η Ιταλία, η Ιαπωνία, ο Καναδάς και η Ολλανδία. Παράλληλα, στην Έκθεση για την Ψηφιακή Δεκαετία 2026 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπάρχει ένας δείκτης που μετράει την κάλυψη δικτύων 5G. Η Ελλάδα έφτασε στο 99,5% του πληθυσμού, και στόχος μέχρι το 2030 είναι να καλύψουμε το 100%. Να αναφέρω επίσης, ότι ο υπερυπολογιστής «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» είναι ο 31ος ισχυρότερος υπολογιστής στον κόσμο, κατατάσσεται στην 23η θέση της λίστας Green500 και η Ελλάδα πλέον είναι η 14η χώρα της λίστας TOP500.

Φυσικά, έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας. Όμως σήμερα έχουμε κάτι πολύ σημαντικό: ένα σχέδιο που αποδίδει και μια χώρα που πλέον κερδίζει το διεθνή σεβασμό.

Και επειδή πάντα έχει ενδιαφέρον και το μέλλον: ποιο είναι το ψηφιακό στοίχημα ενόψει του 2030; Πως θα εξελιχθεί η ψηφιακή βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών;

Το μεγάλο στοίχημα της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι μέχρι το 2030 να περάσουμε πια από το ψηφιακό κράτος, στο πραγματικά έξυπνο κράτος. Ξέρετε, όταν βγήκε το gov.gr οι πολίτες ένιωσαν ευχάριστη έκπληξη. Το έμαθαν, το συνήθισαν και, πλέον, δεν αποτελεί έκπληξη κάθε νέα ψηφιακή υπηρεσία. Αποτελεί απαίτηση για ακόμη πιο «έξυπνο» κράτος, που να μην τους ζητάει συνεχώς τα ίδια και τα ίδια δεδομένα. Δεν αρκεί να ψηφιοποιούμε υπηρεσίες. Στόχος μας είναι να φτιάξουμε ένα νέο, πιο σύγχρονο και ακόμη πιο αποτελεσματικό Δημόσιο, ικανό να προβλέπει τις ανάγκες του πολίτη, που θα επικοινωνεί μαζί του έγκαιρα και θα τον εξυπηρετεί ακόμη πιο άμεσα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία.

Με την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, του ενιαίου CRM και των διαλειτουργικοτήτων ανάμεσα στις δημόσιες υπηρεσίες, ο πολίτης θα γνωρίζει σε πραγματικό χρόνο την πορεία της υπόθεσής του, ενώ πολλές διαδικασίες ολοκληρώνονται πια αυτόματα, χωρίς αιτήσεις και δικαιολογητικά. Αλλά δείτε και το Κτηματολόγιο, όπου ήδη είμαστε στο 99%, ενώ το 2019 η κτηματογράφηση ήταν μόλις στο 38%. Στη Δικαιοσύνη, ήδη προχωρήσαμε στην ψηφιοποίηση περισσότερων από 300 εκατ. σελίδες δικαστικού υλικού. Με τον Ηλεκτρονικό Φάκελο Δικογραφίας, την αναβάθμιση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων και την ψηφιακή έκδοση του Ποινικού Μητρώου – όπου περίπου το 60% των αιτήσεων διεκπεραιώνεται μέσα σε πολύ λίγα λεπτά – τα βήματα προόδου είναι θεαματικά. Όπως και στην Υγεία, αλλά και σε όλους τους τομείς της δημόσιας πολιτικής. Υλοποιούμε υποδομές, σύντομα «βάζουμε στην πρίζα» τον υπερυπολογιστή «ΔΑΙΔΑΛΟ» και το AI Factory «Pharos» στο Λαύριο. Θέλουμε η Ελλάδα να πρωταγωνιστήσει διεθνώς στην επόμενη ημέρα της ψηφιακής εποχής.

Τι έχει να αναμένει η Ελλάδα από το Εθνικό Διαστημικό Πρόγραμμα που παρουσιάστηκε την περασμένη εβδομάδα;

Τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη! Τον Λαρισαίο γιατρό Αδριανό Γολέμη, που θα βρεθεί σύντομα σε τροχιά γύρω από τη Γη. Είναι μία επένδυση με συμβολική και ουσιαστική αξία. Ο Αδριανός θα φτάσει όσο πιο ψηλά μπορεί -κυριολεκτικά!- και θα προχωρήσει σε πειράματα και έρευνα, που αφορούν την ελληνική ερευνητική δραστηριότητα. Τον παρουσιάσαμε την περασμένη εβδομάδα σε ειδική εκδήλωση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο πλαίσιο του νέου Εθνικού Διαστημικού Προγράμματος «HELLAS-SPACE 2.0», ύψους 350 εκατ. ευρώ. Χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και υλοποιείται σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος και το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος.Πρόκειται για τον άμεσο διάδοχο του πρώτου Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων (200 εκατ. ευρώ) που στόχο έχει να προσφέρει άμεσο όφελος στην καθημερινότητα των πολιτών. Και πώς θα γίνει αυτό; Με την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας απέναντι σε πυρκαγιές και πλημμύρες, τη θαλάσσια επιτήρηση, τη γεωργία ακριβείας, την ασφάλεια των συνόρων και τις ασφαλείς επικοινωνίες, ιδιαίτερα σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές.

Την ίδια στιγμή, αποκτούμε σημαντικό προβάδισμα. Υπάρχει ένα πολύ δυναμικό ελληνικό οικοσύστημα εταιρειών τεχνολογίας Διαστήματος, ενώ κολοσσοί σε διεθνές επίπεδο επιλέγουν την Ελλάδα για την παραγωγή τους. Αυτό σημαίνει θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης. Κι επειδή θέλουμε τα παιδιά να το αντιληφθούν και να κάνουν τα δικά τους όνειρα για να «πετάξουν», δίνουμε την ευκαιρία σε μαθητές να σχεδιάσουν και να εκτοξεύσουν τους δικούς τους νανοδορυφόρους, μέσω του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαστημικού Προγράμματος,.

Σε πολιτικό επίπεδο φαίνεται ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα είναι ο βασικός αντίπαλος της ΝΔ στις επερχόμενες εκλογές. Πώς κρίνετε τις πρώτες ανακοινώσεις του και τα πρόσωπα που παρουσίασε ως σκιώδη κυβέρνηση;

Κάθε νέα πολιτική πρωτοβουλία είναι απολύτως θεμιτή. Ωστόσο, στο τέλος της ημέρας, οι πολίτες είναι εκείνοι που συγκρίνουν το έργο κάθε κυβέρνησης, την αξιοπιστία και τα πεπραγμένα. Συγκρίνουν τί παρέλαβαν, τί υποσχεθήκαμε και τί υλοποιούμε. Θυμάστε πολύ καλά κ. Οικονόμου το «Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης», τις διαπραγματεύσεις με τους «θεσμούς», το δημοψήφισμα, τις κλειστές τράπεζες, την ανασφάλεια και το σοκ και δέος των πολιτών. Δείτε το σήμερα: το gov.gr, την ήρεμη δύναμη του Πρωθυπουργού που δεν έταξε για να γίνει κυβέρνηση αλλά έφτιαξε μια κυβέρνηση που πηγαίνει τη χώρα μπροστά. Δείτε το gov.gr, τον περιορισμό της γραφειοκρατίας, τους 70 φόρους που μειώθηκαν, δείτε έναν Έλληνα, τον Κυριάκο Πιερρακάκη να είναι Πρόεδρος του Eurogroup. Ποιος να το έλεγε αυτό πριν το 2019;

Και κάτι προσωπικό για το τέλος: τι σημαίνει για εσάς η ανακοίνωση ότι στις επόμενες εκλογές θα είστε υποψήφιος βουλευτής Τρικάλων;

Τα Τρίκαλα είναι ο τόπος μου, εκεί ζει η οικογένειά μου και από εκεί ξεκίνησε η διαδρομή μου στην Αυτοδιοίκηση. Τα Τρίκαλα μου δίνουν καθημερινά δύναμη και έμπνευση. Η απόφαση του Πρωθυπουργού να μου εμπιστευτεί αυτή την ευθύνη με τιμά ιδιαίτερα και την αντιμετωπίζω ως μια μεγάλη υποχρέωση απέναντι στους συμπολίτες μου. Δεν αλλάζει τον τρόπο που σκέφτομαι, ούτε τον τρόπο που εργάζομαι. Αντίθετα, με κάνει να αισθάνομαι ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη να δικαιώσω την εμπιστοσύνη του και, κυρίως, την εμπιστοσύνη των ανθρώπων του τόπου μου, που με στήριξαν σε κάθε βήμα της διαδρομής μου.

ΠΗΓΗ: ΜτΚ \ Νίκος Οικονόμου