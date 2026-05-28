Παπαστεργίου: «Στο gov.gr αξιοποιούμε τη φωνητική Τεχνητή Νοημοσύνη για βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη»

Στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη υπογράφηκε το πρωί της Πέμπτης Μνημόνιο Κατανόησης ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και την ElevenLabs, πρωτοπόρα εταιρεία διεθνώς στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης για φωνητικές εφαρμογές. Από την πλευρά της κυβέρνησης υπέγραψε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου ενώ παρούσα ήταν η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό της συνεργασίας, σε πρώτη φάση προβλέπεται η αξιοποίηση της φωνητικής Τεχνητής Νοημοσύνης στο gov.gr. Σχεδιάζονται φωνητικές λειτουργίες, κυρίως στις υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται ευρέως από τους πολίτες. Σε δεύτερη φάση θα εξεταστεί η δυνατότητα πλήρους φωνητικής διεπαφής, μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να δίνουν φωνητικές εντολές ή να υποβάλλουν προφορικά ερωτήματα. Επίσης, η ίδια λειτουργία αναμένεται να αξιοποιηθεί στον τομέα του τουρισμού και συγκεκριμένα στο VisitGreece, καθώς και για την παροχή πληροφοριών και ξεναγήσεων σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους αλλά και στη διατήρηση του γλωσσικού πλούτου της χώρας, με την καταγραφή και διατήρηση τοπικών διαλέκτων.

Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη βελτίωση στην καθημερινότητα των πολιτών που φέρνει η τεχνολογία. Η Ελλάδα επέλεξε να εφαρμόσει μια από τις πιο φιλόδοξες στρατηγικές ψηφιακού μετασχηματισμού στην Ευρώπη. Το gov.gr, η ψηφιακή πύλη του Ελληνικού Δημοσίου, αυτήν τη στιγμή παρέχει 2.254 ψηφιακές υπηρεσίες και διαρκώς προστίθενται νέες. Συνολικά, σχεδόν το σύνολο του ενήλικου πληθυσμού έχει χρησιμοποιήσει το gov.gr. Όπως έχει αναφέρει ο Δημήτρης Παπαστεργίου, μόνο τον Απρίλιο του 2026 εκδόθηκαν 1,2 εκατ. υπεύθυνες δηλώσεις και περίπου 760.000 εξουσιοδοτήσεις ψηφιακά, από το κινητό, το τάμπλετ ή τον υπολογιστή. Χωρίς ο πολίτης να χρειαστεί να μεταβεί σε κάποια δημόσια υπηρεσία ή να ταλαιπωρηθεί. Εκδόθηκαν περίπου 8,8 εκατ. ιατρικές συνταγές άυλα και 4,8 εκατ. παραπεμπτικά. Αυτό σημαίνει λιγότερες μετακινήσεις, λιγότερη αναμονή, λιγότερη πίεση στις δομές υγείας και καλύτερη εξυπηρέτηση για τον ασθενή. Όπως έχει δηλώσει ο Υπουργός, «το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης πάντοτε ανταποκρίνεται σε νέες προκλήσεις ή ανάγκες του κράτους και αποδεικνύει διαρκώς την ετοιμότητά του. Πιστεύω ακράδαντα ότι το σύγχρονο κράτος δεν χτίζεται με μεγάλα λόγια. Χτίζεται κάθε φορά που ένας πολίτης δεν χρειάζεται να στηθεί σε μια ουρά.»

Η φωνητική Τεχνητή Νοημοσύνη ανοίγει νέες δυνατότητες αλληλεπίδρασης των πολιτών με το κράτος, με φωνητικές, πολυγλωσσικές και πιο διαισθητικές λειτουργίες. Αυτό θα εξυπηρετήσει σημαντικά άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, άτομα με αναπηρία και Έλληνες του εξωτερικού, καθώς οι φωνητικές υπηρεσίες μπορούν να διευκολύνουν σημαντικά την πρόσβαση των πολιτών στις κρατικές υπηρεσίες. Όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να βελτιώσει ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες ζουν, επικοινωνούν και αποκτούν πρόσβαση σε ευκαιρίες, ενώ ανέφερε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει τη δημιουργία ενός προσβάσιμου και ανθρωποκεντρικού ψηφιακού κράτους.

Από την πλευρά της ElevenLabs, το Μνημόνιο υπέγραψε ο διευθύνων σύμβουλος Mati Staniszewski ο οποίος ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό και την ελληνική κυβέρνηση για τον ηγετικό τους ρόλο στους τομείς της Τεχνητής Νοημοσύνης και των ψηφιακών υπηρεσιών και εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τη συνεργασία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ