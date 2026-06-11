Παπαστεργίου: “Προτεραιότητα είναι η αυτοδυναμία της ΝΔ – Ξεκινάμε έναν καινούργιο αγώνα “

Την επίσημη ανακοίνωση του Πρωθυπουργού για συμμετοχή του στο ψηφοδέλτιο του Νομού Τρικάλων ως υποψήφιος βουλευτής στις επόμενες εκλογές σχολίασε μιλώντας σήμερα στη Λέσχη 97,6 ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου:

« Με πολύ μεγάλη χαρά και αίσθημα ευθύνης ξεκινάμε έναν καινούργιο αγώνα.

Είχαμε συζητήσει με τον Πρωθυπουργό και στο παρελθόν ότι αν μου ζητηθεί σε καμία περίπτωση δεν θα κάνω πίσω, και έτσι μετά από την τιμή που μου έκανε πριν τρία χρόνια και τους αγώνες που δίνουμε, έπρεπε να ανταποδώσω αυτή την εμπιστοσύνη και να δώσω τον αγώνα. Δεν πρέπει μόνο να παίρνεις, πρέπει να δίνεις και να είσαι στα δύσκολα μπροστά.

Οι εκλογές έχουν πάντα ενδιαφέρον, όλη μας η ζωή είναι ένας προεκλογικός αγώνας, με όσα κάναμε όσα προσφέραμε και όσα προσπαθούμε. Δεν εκτέθηκα τώρα στους τρικαλινούς, ξέρουν πολύ καλά και ποιος είμαι και τι κάνω.

Σημασία έχει ο πολίτης να αξιολογήσει κατ’ αρχάς ότι αυτή η κυβέρνηση θα συνεχίσει την πορεία σε ήρεμα νερά. Τώρα αν πάει σε μένα ο σταυρός είναι κάτι δευτερεύουσας σημασίας, προτεραιότητα είναι η αυτοδυναμία της Ν.Δ.

Το κόμμα θα κάνει ένα αξιόμαχο ψηφοδέλτιο, και όποιος και όποια μπορεί περισσότερο να βοηθήσει, είναι όλοι ευπρόσδεκτοι.

Αν και πλέον ο πολίτης ξέρει και πού και πώς μας βρίσκει, και πολλά πράγματα γίνονται ψηφιακά, θα δημιουργηθεί και χώρος πολιτικού γραφείου σταδιακά.»