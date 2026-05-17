Παπαστεργίου: Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί μια συνεχή μάχη με τις παθογένειες τους χθες

Στην Ελλάδα του 2030 και τα σχέδια για ένα κράτος σύγχρονο, με πρωταγωνιστικό ρόλο διεθνώς, που βρίσκονται στο επίκεντρο και του συνεδρίου της ΝΔ, δίνει έμφαση ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνέντευξή του στο Liberal.

Ο Δημήτρης Παπαστεργίου δηλώνει υπέρμαχος της επωνυμίας στο διαδίκτυο, συνδέοντας ευθέως την ανωνυμία με τα fake news, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα κινείται για τη διαμόρφωση μιας κοινής ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας. Προτάσσει τις πολιτικές που ήδη εφαρμόζονται και βάζουν στο επίκεντρο την προστασία των ανηλίκων και χαρακτηρίζει τον ψηφιακό μετασχηματισμό ως μια συνεχή μάχη με τις παθογένειες τους «χτες». Στο ερώτημα, πάντως, αν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εθνικές εκλογές, παραπέμπει στις αποφάσεις του πρωθυπουργού.

Το τελευταίο διάστημα άνοιξε μια μεγάλη συζήτηση για την ανωνυμία στο διαδίκτυο κύριε υπουργέ και θα ήθελα και την δική σας άποψη, αν δηλαδή στον «παγκόσμιο ιστό» μπορεί να μην υπάρχει ανωνυμία, πως αυτό μπορεί να γίνει κι αν η κυβέρνηση πρόκειται να προχωρήσει σε τέτοιου είδους παρεμβάσεις.

Πράγματι, έχει ξεκινήσει η συζήτηση και προσωπικά, είμαι υπέρμαχος της επωνυμίας στο διαδίκτυο και σε κάθε ευκαιρία, το επαναλαμβάνω δημοσίως. Θεωρώ ότι πρέπει να τελειώνουμε με την ανωνυμία στο διαδίκτυο. Είναι άλλο πράγμα κάποιος να λέει την άποψή του και άλλο νακρύβεται σκόπιμα πίσω από έναν ανώνυμο λογαριασμό. Η ανωνυμία συνδέεται συχνά με την παραπληροφόρηση, το ψευδές περιεχόμενο και τα fake news.

Όπως είπε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, η ανωνυμία συχνά μετατρέπεται σε όχημα τοξικότητας και χυδαιότητας χωρίς ουσιαστικές συνέπειες και το έχουμε δει ακόμη και στην προσπάθεια για επέμβαση σε εκλογικές διαδικασίες. Η όποια προσπάθεια δεν μπορεί να γίνει σε εθνικό επίπεδο μόνο. Η Ελλάδα κινείται για τη διαμόρφωση μιας κοινής ευρωπαϊκής κουλτούρας και πρωτοβουλίας. Οι μεγάλες πλατφόρμες λειτουργούν σε ευρωπαϊκή και παγκόσμια κλίμακα, άρα χρειάζεται κοινό πλαίσιο, κοινή βούληση και θεσμική πίεση. Η Ευρώπη μπορεί και πρέπει να υπερασπιστεί την ελευθερία του λόγου, την ποιότητα της δημοκρατίας και την ευθύνη στον ψηφιακό δημόσιο χώρο.

Για να περάσουμε σε αυτά που ήδη γίνονται, θα σας ρωτήσω για το age verification, που είναι ένα από τα μεγάλα «στοιχήματα» για την επιτυχή εφαρμογή σειράς μέτρων, που λαμβάνονται για την προστασία των ανηλίκων. Πού βρισκόμαστε εμείς και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες και πώς διασφαλίζεται η υποχρεωτικότητα ενός τέτοιου εργαλείου στην εφαρμογή του;

Η Ελλάδα ετοίμασε και παρουσίασε μία εθνική στρατηγική για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο και το έκανε ήδη από το τέλος του 2024. Εμείς βγήκαμε μπροστά και ήμασταν οι πρώτοι ουσιαστικά στην Ε.Ε. που θίξαμε το μείζον αυτό ζήτημα. Σε αυτή την στρατηγική, συμπεριλάβαμε το Kids Wallet που ήταν η πρότασή μας για το age verification. Στο Kids Wallet έχουμε ενσωματώσει την κοινή ευρωπαϊκή λύση για την επιβεβαίωση ηλικίας. Θα ήθελα να τονίσω ότι υπάρχει απόλυτη ασφάλεια, η πλατφόρμα δεν μαθαίνει ποτέ ούτε την ημερομηνία γέννησης, ούτε οποιοδήποτε άλλο προσωπικό δεδομένο. Λαμβάνει μία και μόνο απολύτως αναγκαία πληροφορία, αν δηλαδή ο χρήστης είναι πάνω ή κάτω από 15 ετών. Το Kids Wallet προέκυψε ως ανάγκη, προκειμένου οι πλατφόρμες να μην επικαλούνται ως επιχείρημα ότι δεν μπορούν να εξακριβώσουν την ηλικία ενός χρήστη.

Έχουμε συντάξει το σχέδιο νόμου και έχει ήδη σταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς έγκριση. Υπάρχει μια ειδική διαδικασία για τέτοιου είδους νομοσχέδια, προκειμένου να εξακριβώνεται η συμβατότητα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Το καλοκαίρι αναμένεται να ψηφιστεί από τη Βουλή, ενώ η εφαρμογή του νόμου θα ξεκινήσει από 1/1/27. Αυτήν τη στιγμή, εφαρμογή για το age verification δοκιμάζεται πιλοτικά στην Γαλλία, την Ισπανία, την Ιταλία, τη Δανία και την Κύπρο, και σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται σύντομα να είναι διαθέσιμη για χρήση από όλους τους πολίτες σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Θέλω να τονίσω ότι σε αυτό το ταξίδι της προστασίας των παιδιών, πρέπει να έχουμε τους γονείς συμμάχους μας. Συζητώντας με πολύ κόσμο, με χαρά διαπιστώνουμε όλοι ότι οι περισσότεροι αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα του μέτρου. Ακόμη και πολλά παιδιά μάς δηλώνουν ότι είναι υπέρ του περιορισμού αυτού. Είμαι πολύ αισιόδοξος και είμαι σίγουρος ότι όλη η Ευρώπη θα συνεργαστεί για τον ίδιο σκοπό.

Πώς προχωρά το μέτρο της απαγόρευσης καπνικών προϊόντων, ατμίσματος και αλκοόλ στους ανηλίκους;

Να ξεκινήσουμε από το ότι η πώληση αλκοόλ και προϊόντων καπνού σε ανηλίκους απαγορεύεται. Προκειμένου να μπορεί να εφαρμοστεί το μέτρο χωρίς την επίκληση δικαιολογιών τύπου «δεν ήξερα ότι είναι ανήλικος» προχωρήσαμε στην καθιέρωση του ελέγχου της ηλικίας ψηφιακά, μέσω του Kids Wallet και το gov.gr Wallet. Ακόμη, υλοποιήσαμε μια πλατφόρμα στην οποία καταγράφονται όλα τα σημεία λιανικής πώλησης προϊόντων αλκοόλ και καπνού. Ήδη πάνω από 85.000 επιχειρήσεις και σημεία λιανικής έχουν εγγραφεί στο Ψηφιακό Μητρώο Ελέγχου Προϊόντων Καπνού, Αλκοόλ και Λοιπών Μη Καπνικών Προϊόντων, ενώ οι έλεγχοι της αστυνομίας εντατικοποιούνται σημαντικά μέρα με τη μέρα.

Πρόσφατα έγινε η εκτόξευση 4 θερμικών καμερών, στο πλαίσιο του «Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων» της χώρας. Κάνατε λόγο για συνδρομή στην Πολιτική Προστασία. Καθώς βρισκόμαστε στην αρχή της αντιπυρικής περιόδου, μπορεί η τεχνολογία να βοηθήσει στην πρόληψη πυρκαγιών;

Βεβαίως. Η Ελλάδα διαθέτει αυτήν τη στιγμή 17 δορυφόρους συνολικά, που βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τη Γη και βοηθούν σε τομείς, όπως η πολιτική προστασία και η γεωργία. Οι τέσσερις θερμικοί δορυφόροι μπορούν να ανιχνεύουν και να παρακολουθούν πυρκαγιές στο ελληνικό έδαφος σχεδόν σε πραγματικό χρόνο. Με αυτό τον τρόπο βοηθούν στην πρόληψη, την ετοιμότητα και το χρόνο απόκρισης των αρμόδιων αρχών. Ακόμη και απομακρυσμένες περιοχές, θα ενημερώνονται εγκαίρως για τις εστίες και την εξέλιξη μια φωτιάς, αφού η γεωαποτύπωση που παρέχουν οι δορυφόροι είναι υψηλής ανάλυσης και συχνότητας απεικόνισης.

Και δεν είναι μόνο αυτό. Οι νέοι δορυφόροι παρέχουν πληροφορίες ακόμη και για τη θερμοκρασία των θαλάσσιων υδάτων, για λίμνες και ταμιευτήρες, αλλά και για χρήσεις γης σε αγροτικές ή δασικές εκτάσεις. Με αυτό τον τρόπο, μπορούμε πλέον να καταλήγουμε σε ασφαλή συμπεράσματα για το πώς για παράδειγμα, να καταστρώσουμε ένα σχέδιο για τη διαχείριση υδάτινων πόρων ή ακόμη και την αγροτική παραγωγή.

Είναι γεγονός ότι η χώρα μας αποκτά για πρώτη φορά ένα ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης πυρκαγιών. Κι αυτό έχει μεγάλη σημασία, καθώς βρισκόμαστε ένα βήμα πριν τη νέα αντιπυρική περίοδο. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό ότι η Ελλάδα έχει αναπτύξει ένα οικοσύστημα γύρω από τις δορυφορικές επικοινωνίες και βρίσκεται και σε αυτόν τον τομέα, ανάμεσα στους πρωτοπόρους της Ε.Ε. Αξιοποιούμε με τον καλύτερο τρόπο το Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων.

Η κυβέρνηση βρίσκεται και πάλι υπό πίεση, για να δούμε και το ευρύτερο πολιτικό σκηνικό. Κι αυτή η πίεση ουσιαστικά ανακόπτει μια θετική πορεία, που κατέγραψε από τις αρχές Μαρτίου. Η δική σας πολιτική εκτίμηση είναι ότι υπάρχει ακόμη χρόνος να ανατραπεί αυτή η εικόνα και που πρέπει να ρίξει η κυβέρνηση το βάρος;

Κυρία Μπόλα, είναι και η συγκυρία του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας αυτές τις μέρες και συζητάμε για την Ελλάδα του 2030, κάνοντας σχέδια για ένα κράτος σύγχρονο, με πρωταγωνιστικό ρόλο διεθνώς. Και ειλικρινά σάς λέω, δεν θα ενστερνιστώ καθόλου αυτό το περί «πιεσμένης κυβέρνησης». Εργαζόμαστε για την ευημερία των πολιτών, αντιμετωπίζοντας διαρκώς σοβαρές κρίσεις αλλά βλέποντας ότι, ταυτόχρονα, η χώρα είναι σε ανάπτυξη και σε εξέλιξη.

Για να μείνω στα ψηφιακά, θυμηθείτε πώς ήταν η Ελλάδα πριν από λίγα χρόνια σε επίπεδο ψηφιακών υπηρεσιών του κράτους και κάνετε τη σύγκριση με το σήμερα. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι διαρκής, είναι μια δυναμική διαδικασία που αφορά σε όλους τους πολίτες, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς αποκλεισμούς. Αυτό ήταν και είναι το όραμα του Πρωθυπουργού για ένα κράτος αποτελεσματικό που στέκεται δίπλα στον πολίτη και διευκολύνει την καθημερινότητά του.

Ας δώσω όμως ενδεικτικά κάποιους αριθμούς που επιβεβαιώνουν την αλλαγή στη σχέση κράτους και πολίτη: μόνο κατά τον Απρίλιο που μας πέρασε, εκδόθηκαν συνολικά 8.765.274 άυλες συνταγές σε ασθενείς. Αυτό σημαίνει επισκέψεις σε γιατρούς που δεν χρειάστηκε να γίνουν. Ακόμη, εκδόθηκαν 758.377 εξουσιοδοτήσεις μέσω του gov.gr, άρα ισάριθμες φορές δεν χρειάστηκε να μεταβούν οι πολίτες σε κάποια δημόσια αρχή για υπογραφή. Απαντήθηκαν 240.000 ερωτήματα στο mAiGov που είναι ο ψηφιακός βοηθός gov.gr, η πρώτη αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στο Ελληνικό Δημόσιο. Μόνο την περασμένη Τρίτη 12 Μαίου, εκδόθηκαν αυτόματα 4.973 Αντίγραφα Ποινικού Μητρώου. Δηλαδή, ισάριθμοι πολίτες έκαναν αίτηση και ήρθε αμέσως στα χέρια τους το αντίγραφο. Σκεφτείτε το χρόνο και τους πόρους που γλιτώνουμε με τις ψηφιακές υπηρεσίες. Οι πολίτες το εισπράττουν αυτό, το ζουν και βλέπουν ότι η κυβέρνηση ρίχνει βάρος στη βελτίωση της καθημερινότητάς τους, στη μάχη για ένα καλύτερο κράτος.

Το χαρτοφυλάκιό σας ανάγεται πλέον ως «απάντηση» στο «βαθύ κράτος». Πόσο ακόμα μπορεί να ψηφιοποιηθεί το κράτος και κυρίως, πόσο γρήγορα μπορεί να γίνει αυτό;

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί μια συνεχή μάχη με τις παθογένειες τους «χτες», με αυτό που αποκαλούμε «βαθύ κράτος», καθυστερήσεις, αδιαφάνεια, διακρίσεις.Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί μια συνεχή μάχη με τις παθογένειες τους «χτες», με αυτό που αποκαλούμε «βαθύ κράτος», καθυστερήσεις, αδιαφάνεια, διακρίσεις.Εκεί ακριβώς έρχεται η ψηφιοποίηση και βάζει κανόνες που ισχύουν για όλους, χωρίς εξαιρέσεις.

Το πιο ουσιαστικό είναι ότι αλλάζει η φιλοσοφία του κράτους προς μια πιο άμεση και δίκαιη σχέση με τον πολίτη. Γιατί οι ψηφιακές υπηρεσίες δεν έχουν χρώμα, δεν παράγουν πολιτική εκμετάλλευση και επίσης είναι μετρήσιμες και ιχνηλατίσιμες. Δείχνουν τι δουλεύει και πώς και τι πρέπει να διορθωθεί. Ενδεικτικά μόνο να αναφέρω την έκδοση των διπλωμάτων οδήγησης, γενικά τις υπηρεσίες για τα οχήματα, την ηλεκτρονική καταγραφή και την επίδοση των κλήσεων, την ψηφιακή συνταγογράφηση. Σε κάθε πεδίο, ο ψηφιακός μετασχηματισμός αφήνει ένα θετικό αποτύπωμα.

Θα είστε υποψήφιος στις επόμενες εκλογές κ. Παπαστεργίου όποτε κι αν γίνουν εκλογές; Θα σας δούμε στο ψηφοδέλτιο στην δική σας γνώριμη περιφέρεια;

Συζητάμε διαρκώς για τις εκλογές, ωστόσο έχουμε πολλή δουλειά ακόμη, συνεχίζοντας το μεταρρυθμιστικό μας έργο. Προτεραιότητά μου είναι η συμβολή μου σε αυτή την προσπάθεια με τον πιο ουσιαστικό τρόπο και με όποιο ρόλο μου ζητηθεί, όπως κάνω από το καλοκαίρι του 2023. Η διαμόρφωση των ψηφοδελτίων είναι απόφαση του Πρωθυπουργού. Πάντως, έχουμε δρόμο και έργο να ολοκληρώσουμε. Ας μην προτρέχουμε!

Λίδα Μπόλα (Liberal.gr)