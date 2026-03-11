Παπαστεργίου: Οι αλλαγές που έρχονται στο Gov.gr και οι νέες ψηφιακές υποδομές της χώρας

Σημαντικές πρωτοβουλίες που αφορούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, την οδική ασφάλεια αλλά και την κυβερνοασφάλεια παρουσίασε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου, μιλώντας στον Real Fm και τους δημοσιογράφους Νίκο Χατζηνικολάου και Αντώνη Δελατόλα.

Όπως τόνισε, η Ελλάδα προχωρά με σταθερά βήματα στην ανάπτυξη των δικών της ψηφιακών υποδομών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση τόσο στη δημιουργία τεχνολογικών εργαλείων όσο και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών μέσα από σύγχρονες ψηφιακές υπηρεσίες.

Κεντρικό στοιχείο της στρατηγικής αποτελεί η ανάπτυξη εθνικών υποδομών Τεχνητής Νοημοσύνης. Στο Λαύριο βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή του εθνικού υπερυπολογιστή «ΔΑΙΔΑΛΟΣ», ο οποίος αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το επόμενο διάστημα και να αποτελέσει βασικό εργαλείο για την έρευνα, την καινοτομία αλλά και τη λειτουργία του κράτους.

«Ο σκοπός είναι τον Ιούνιο να έχει μπει στην πρίζα και να δίνει πλέον τις πρώτες υπηρεσίες. Το μηχάνημα έχει ήδη δοκιμαστεί και πλέον ολοκληρώνουμε τη δουλειά», ανέφερε ο Υπουργός.

Ο υπερυπολογιστής θα μπορεί να αξιοποιηθεί από πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και νεοφυείς επιχειρήσεις, αλλά και από το ίδιο το ελληνικό Δημόσιο για την ανάπτυξη νέων ψηφιακών υπηρεσιών και εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Παπαστεργίου, η ανάπτυξη τέτοιων υποδομών είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη χώρα. «Είναι πολύ σημαντικό η Ελλάδα να χτίζει δικές της υποδομές, υποδομές που μπορούμε εμείς να ελέγξουμε και να γνωρίζουμε πού βρίσκονται τα δεδομένα μας».

Η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης επεκτείνεται σταδιακά και σε κρίσιμους τομείς της Δημόσιας Διοίκησης. Μεταξύ αυτών είναι η υγεία, όπου εξετάζεται η αξιοποίηση ανώνυμων ιατρικών δεδομένων για ερευνητικούς σκοπούς, αλλά και η λειτουργία της Βουλής, με εργαλεία που μπορούν να διευκολύνουν τη νομοθετική διαδικασία και να κάνουν τη νομοθεσία πιο κατανοητή για τους πολίτες.

Την ίδια στιγμή, η τεχνολογία αξιοποιείται και στον τομέα της πολιτικής προστασίας. Σύμφωνα με τον Υπουργό, η Ελλάδα αποκτά πλέον πρόσβαση σε δικά της δορυφορικά δεδομένα, τα οποία θα συμβάλουν στην καλύτερη πρόβλεψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

«Στο τέλος αυτού του μήνα εκτοξεύουμε άλλους τέσσερις δικούς μας δορυφόρους», σημείωσε, εξηγώντας ότι τα δεδομένα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση ακραίων καιρικών φαινομένων και την ενίσχυση της δημόσιας ασφάλειας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται παράλληλα στην αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να παρουσιαστεί μια νέα λειτουργία του Gov.gr που θα επιτρέπει στους πολίτες να παρακολουθούν συγκεντρωτικά όλες τις υποθέσεις τους με το Δημόσιο.

Σήμερα, ένας πολίτης που έχει υποβάλει διαφορετικά αιτήματα – για παράδειγμα σε ασφαλιστικά ταμεία, φορολογικές υπηρεσίες ή άλλους δημόσιους οργανισμούς – χρειάζεται να αναζητά την εξέλιξή τους σε διαφορετικές πλατφόρμες. Με το νέο σύστημα αυτό θα αλλάξει.

«Ο πολίτης θα έχει μια προσωποποιημένη ενότητα στο Gov.gr όπου θα μπορεί να βλέπει όλα τα αιτήματά του και την πορεία τους», ανέφερε ο Υπουργός, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι «ένα πιο προσωπικό Gov.gr και ένα Δημόσιο που λογοδοτεί στον πολίτη».

Παράλληλα, η Κυβέρνηση προχωρά σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν την καινοτομία στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και το ελληνικό εργοστάσιο ΤΝ «Φάρος», το οποίο στοχεύει στη στήριξη νέων επιστημόνων, ερευνητών και επιχειρηματικών ομάδων που αναπτύσσουν εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Σχετικά με τον τομέα της οδικής ασφάλειας, ο Υπουργός ανέφερε ότι οι κάμερες λειτουργούν ήδη πιλοτικά και καταγράφουν περιστατικά όπως η παραβίαση κόκκινου σηματοδότη ή η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, δύο από τις βασικές αιτίες σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων.

«Υπάρχουν φωτογραφίες όπου κάποιος οδηγεί με μεγάλη ταχύτητα και τα δύο του χέρια είναι στο κινητό πάνω στο τιμόνι. Αυτό είναι εγκληματικό», τόνισε ο κ. Παπαστεργίου, υπογραμμίζοντας ότι η τεχνολογία μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων.

Τέλος, ο Υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της Κυβερνοασφάλειας, επισημαίνοντας ότι η προστασία των ψηφιακών συστημάτων αποτελεί διαρκή πρόκληση.

«Το πρώτο λάθος θα ήταν να πει κανείς ότι είναι 100% ασφαλής», σημείωσε, εξηγώντας ότι η ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων απαιτεί συνεχή επαγρύπνηση, αναβαθμίσεις λογισμικού και εκπαίδευση των χρηστών.

Όπως είπε, ακόμη και το πιο ισχυρό σύστημα προστασίας μπορεί να απειληθεί από ένα απλό ανθρώπινο λάθος, όπως το άνοιγμα ενός κακόβουλου ηλεκτρονικού μηνύματος.

Σε κάθε περίπτωση, όπως υπογράμμισε, η τεχνολογία μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο για την κοινωνία, αρκεί να χρησιμοποιείται με σωστή κρίση και υπευθυνότητα.

«Δεν πρέπει να θεοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη. Μπορεί να κάνει και σοβαρά λάθη. Η κριτική σκέψη του ανθρώπου θα πρέπει πάντα να είναι παρούσα», κατέληξε.