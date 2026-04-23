Παπαστεργίου: Νέο πλαίσιο για τα social media – Yποχρεωτική επαλήθευση ηλικίας έως το 2027

Από το στούντιο του ΕΡΤnews Radio 105,8που έχει εγκατασταθεί στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και στον Θάνο Σιαφάκα, μίλησε ο Δημήτρης Παπαστεργίου, Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Ελλάδας.

Στο απόσπασμα που ακoύστηκε στην εκπομπή «Έχουμε και Λέμε» με τους Στέλιο Βραδέλη και Γιώργο Πίκουλα, ο κ. Παπαστεργίου, συζητά για το ζήτημα που αφορά την απαγόρευση των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών.

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανέφερε αρχικά, “Τα τελευταία δύο χρόνια προσπαθούμε να συνεννοηθούμε και να πείσουμε παγκόσμιους κολοσσούς – πλατφόρμες, μέσων κοινωνικής δικτύωσης ότι έχουν ευθύνη. Έχουν ευθύνη όταν αφήνουν ένα παιδί που είναι 12 χρονών να έχει πρόσβαση σε οποιοδήποτε περιεχόμενο (…). Άρα, λοιπόν, σε έναν κανονικό κόσμο θα έπρεπε και οι πλατφόρμες από μόνες τους και την ηλικία να έχουν ελέγξει και να είναι βέβαιες για αυτή. Και βέβαια να βάζουν μόνες τους όρια σε ένα παιδί 12 χρονών (…). Για αυτό και λέω ότι υπάρχουν δύο δρόμοι: Ή να εξαντλήσουμε μήνες και χρόνια προσπαθώντας να πείσουμε τις πλατφόρμες να το κάνουν-μέχρι σήμερα οι περισσότερες δεν το έχουν κάνει-ή να πάμε σε ένα πιο σκληρό μέτρο“.

Και συμπλήρωσε “(…) Τι λέμε λοιπόν; Αγαπητές πλατφόρμες, 01/01/2027, έχετε ευθύνη να διαπιστώσετε την ηλικία των χρηστών σας και όπου δεν έχετε την εύλογη βεβαιότητα-είναι νομικός όρος αυτός της εύλογης βεβαιότητας ότι αυτός ο λογαριασμός ανήκει σε ενήλικα-οφείλετε να ζητήσετε τρόπο επιβεβαίωσης. Εμείς μάλιστα στην Ευρώπη σας δίνουμε ένα επιπλέον εργαλείο που είναι ο μηχανισμός επιβεβαίωσης. Στην Ελλάδα είναι το Kids Wallet που είναι και ο πρώτος που έχει υλοποιηθεί. Άρα, πλατφόρμα μου εσύ πρέπει να ξέρεις αν είναι κάτω ή πάνω από 15 ο χρήστης. Αλλά αν δεν είσαι σίγουρη για αυτό, είμαστε εδώ για να σου δώσουμε αυτή την πληροφορία (…). Δεν μπορούμε όμως, να πετύχουμε το στόχο μας αν σε αυτή την προσπάθεια οι γονείς, οι παππούδες και οι γιαγιάδες δεν είναι μαζί μας (…)”.

Τώρα, σχετικά με το γεγονός ότι τόσο οι νέοι σήμερα όσο και η κοινωνία γενικότερα, έχει γίνει πιο άγρια σε σχέση με άλλες εποχές αλλά και για το ποια είναι η ευθύνη του διαδικτύου σε αυτό, ο κ. Παπαστεργίου υπογράμμισε “Είναι τεράστια και η τοξικότητα, η οποία υπάρχει και στα παιδιά, η επιθετικότητα στα παιδιά και η τοξικότητα στη δημόσια ζωή είναι νομίζω απότοκο της ανωνυμίας του διαδικτύου και της αλόγιστης χρήσης των social media (…). Το δήλωσε και ο πρωθυπουργός πως η επόμενη μάχη που θα πρέπει να ξεκινήσουμε είναι το θέμα της ανωνυμίας στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μπορώ να ακούσω οποιαδήποτε άποψη μου αρέσει, δεν μου αρέσει, με συμφέρει, δεν με συμφέρει, αρκεί να είναι επώνυμη (…). Είναι η επόμενη μεγάλη που θα πρέπει να δώσουμε μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση (…)”.

Νικόλ Παπαδοπούλου/ ΕΡΤnews