Παπαστεργίου: Μικροδορυφόροι και Τεχνητή Νοημοσύνη στην υπηρεσία της Αυτοδιοίκησης

Ομιλία στο 5ο Forum του Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού, με κεντρικό θέμα «Υμηττός 2030: Πρόληψη, Ανθεκτικότητα & Διακυβέρνηση» πραγματοποίησε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου, αναδεικνύοντας το ρόλο των ψηφιακών εργαλείων, της καινοτομίας και της Τεχνητής Νοημοσύνης στη σύγχρονη διακυβέρνηση, στην πολιτική προστασία και στην περιβαλλοντική θωράκιση των πόλεων.

Ο Δημήτρης Παπαστεργίου ξεκίνησε την ομιλία του, με ιδιαίτερη αναφορά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, σημειώνοντας ότι βρίσκεται «σε μια ομάδα ανθρώπων στην οποία ανήκει», λόγω της πολυετούς διαδρομής του στο χώρο. Όπως τόνισε «η Αυτοδιοίκηση με τέτοιες πρωτοβουλίες δείχνει ότι είναι μέσα σε όλα αυτά τα ζητήματα, τα οποία απασχολούν τις σύγχρονες πόλεις, αλλά και τους πολίτες. Το έργο της Αυτοδιοίκησης δεν είναι μόνο να φτιάξεις το αστικό περιβάλλον, αλλά και να είναι παρούσα όταν προκύπτει ανάγκη κι ακόμη περισσότερο, να προλάβει τις καταστάσεις πριν από αυτές».

Αναφερόμενος στα ακαθάριστα οικόπεδα, ο Υπουργός σημείωσε ότι μέσα από τη συνεργασία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και των Δήμων, υπήρξε σαφής πρόοδος. «Με το μάτι του Δημάρχου, τα τελευταία δύο χρόνια είδα πρώτη φορά τόσα οικόπεδα καθαρισμένα», επισημαίνοντας ωστόσο, ότι το ζήτημα δεν εξαντλείται εκεί, καθώς απαιτείται καλύτερη οργάνωση, στήριξη των πολιτών και πρόληψη.

Κεντρικό σημείο της ομιλίας του Υπουργού αποτέλεσε το «Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων», το οποίο αποτελεί πλέον ένα πολύ σημαντικό εργαλείο πολιτικής προστασίας για τη χώρα μας. «Οι θερμικοί δορυφόροι είναι προσαρμοσμένοι στις ανάγκες της κοινής προσπάθειας που κάνετε στον ΣΠΑΥ, καθώς μπορούν να εντοπίζουν σχεδόν σε πραγματικό χρόνο θερμικές νησίδες, είτε πρόκειται για πυρκαγιές, είτε για αστικές θερμικές νησίδες. Μπορούν να παρέχουν δεδομένα για τη θερμοκρασία του νερού, τις ποσότητες νερού και την καύσιμη ύλη στα δάση. Οι δορυφόροι ραντάρ SAR, μπορούν να δίνουν εικόνα μέρα και νύχτα, μέσα από σύννεφα ή σε καθαρό ουρανό», είπε χαρακτηριστικά και υπογράμμισε ότι «οι νέες τεχνολογίες μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά με τα drones, τους αισθητήρες και τα Κέντρα Ελέγχου, τα οποία ήδη αναπτύσσονται από Δήμους και Συνδέσμους, όπως ο ΣΠΑΥ». Διευκρίνισε επίσης ότι «αυτές τις πληροφορίες που μέχρι σήμερα έπρεπε να τις πληρώσουμε, πλέον ΣΠΑΥ και Δήμοι θα μπορούν να τις λαμβάνουν δωρεάν».

Ο Υπουργός τόνισε ότι, μέσα στο καλοκαίρι αναμένεται η εκτόξευση ακόμη επτά οπτικών μικροδορυφόρων, οι οποίοι θα παρέχουν γεωχωρική πληροφορία υψηλής ακρίβειας, χρήσιμη για την πολεοδομία και το χωροταξικό σχεδιασμό.

Ο Δημήτρης Παπαστεργίου συνόψισε ότι, ψηφιακά εργαλεία, μικροδορυφόροι, ανοιχτά Δεδομένα, έξυπνες πόλεις και Τεχνητή Νοημοσύνη μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο, με τον οποίο οργανώνεται η πολιτική προστασία. «Δημιουργούμε ένα πολύ πιο πυκνό δίκτυο δεδομένων και αισθητήρων σε όλη την Ελλάδα, προκειμένου η πολιτική προστασία να μην είναι μόνο αντικείμενο επέμβασης την ώρα που προκύπτει, αλλά να δουλέψουμε και προληπτικά».

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης αναφέρθηκε και στη λειτουργία της νέας πλατφόρμας Ανοιχτών Δεδομένων. «Γιατί είναι πολύ σημαντικά τα ανοιχτά δεδομένα; Γιατί πλέον μπορεί κάθε Δήμος, ανάλογα με τις ανάγκες τις οποίες έχει, να χτίσει και να στήσει προγράμματα βασισμένα στα ανοιχτά δωρεάν Δεδομένα», είπε χαρακτηριστικά, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στον Εθνικό Υπερυπολογιστή «Δαίδαλο» που κατασκευάζεται στο Λαύριο. «Θα δώσει νέες και δωρεάν δυνατότητες στην επεξεργασία δεδομένων και στην αξιοποίηση μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση».

Τέλος, απευθυνόμενος στον Πρόεδρο του ΣΠΑΥ Ισίδωρο Μάδη, εξέφρασε τη διάθεση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης να οργανωθεί ειδική ημερίδα για τη χρήση των Δεδομένων των ελληνικών μικροδορυφόρων από τους Δήμους και Κοινότητες στη χώρα.