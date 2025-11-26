Παπαστεργίου: Με υψηλές επιδόσεις εξελίσσεται το πρόγραμμα “Ψηφιακός Μετασχηματισμός”

Πραγματοποιήθηκε η 4η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» του ΕΣΠΑ 2021-2027, με τα στοιχεία να δείχνουν ότι το πρόγραμμα εξελίσσεται με ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις και επιταχυνόμενη πρόοδο, σύμφωνα με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Το πρόγραμμα έχει ενεργοποιηθεί πλήρως, τόσο μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης όσο και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+, και αυτή τη στιγμή εμφανίζει το υψηλότερο ποσοστό δαπανών από όλα τα τομεακά προγράμματα του ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα 22,76%, έναντι 15,68% κατά μέσο όρο, με το ποσό των δαπανών να έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με πέρυσι, αναφέρει επίσης το υπουργείο.

«Η πρόοδος του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» του ΕΣΠΑ 2021-2027, αποδεικνύει στην πράξη ότι όταν υπάρχει σχέδιο, συνεργασία και επιμονή, μπορούμε να πετύχουμε άμεσα και ουσιαστικά αποτελέσματα που αναβαθμίζουν συνολικά την ελληνική κοινωνία και οικονομία», υπογραμμίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί 286 έργα, προϋπολογισμός των οποίων ανέρχεται σε 865 εκατ. ευρώ, δηλαδή το 93% του προϋπολογισμού, ενώ το αντίστοιχο νούμερο πέρυσι ήταν 147 έργα. Πρόκειται για μια θεαματική αύξηση που αποτυπώνει τον συστηματικό σχεδιασμό και την προετοιμασία ώριμων παρεμβάσεων.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται έργα μεγάλης κλίμακας και υψηλής σημασίας, όπως: το Ultrafast Broadband, το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογίας, η Ανάπτυξη δράσεων Τεχνητής Νοημοσύνης για τη Δημόσια Διοίκηση, καθώς και η αναβάθμιση κρίσιμων ψηφιακών υποδομών και υπηρεσιών σε Δικαιοσύνη, Υγεία, Κοινωνική Ασφάλιση, Πολιτισμό, Αυτοδιοίκηση και Ψηφιακές Δεξιότητες.

Έργα όπως η Ψηφιοποίηση Ασφαλιστικής Ιστορίας του e-ΕΦΚΑ, οι υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης σε δικαστήρια και σωφρονιστικά καταστήματα και το ηλεκτρονικό πινάκιο, η εγκατάσταση συστημάτων RIS PACS και απομαγνητοφώνησης ιατρικών πράξεων και γνωματεύσεων στα δημόσια νοσοκομεία και τις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας, το G Cloud Next Generation, η ψηφιοποίηση των συλλογών του πρώην βασιλικού κτήματος του Τατοΐου, έχουν ολοκληρωθεί ή είναι σε φάση λειτουργίας.

Παράλληλα, οι συμβάσεις έργων έχουν φτάσει τα 521 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση κατά περίπου 44% σε σχέση με πέρυσι, ενώ το πρόγραμμα έχει ήδη ενεργοποιηθεί σε επίπεδο προσκλήσεων σε ποσοστό 100,3%.

«Ήδη 286 έργα έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα, αριθμός σχεδόν διπλάσιος σε σχέση με πέρυσι. Τα έργα αυτά αντιστοιχούν στο 93% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος, γεγονός που αποδεικνύει ότι προχωράμε με συνέπεια. Οι ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεων για ψηφιακές λύσεις αυξάνονται συνεχώς. Γι’ αυτό συνεχίζουμε με την ίδια ταχύτητα, την ίδια σοβαρότητα και την ίδια προσήλωση, ώστε κάθε επένδυση που υλοποιούμε, να μεταφράζεται σε πραγματικές, απτές βελτιώσεις στην καθημερινότητα όλων. Με έργα που ωριμάζουν έγκαιρα και με μια δημόσια Διοίκηση που αλλάζει στην πράξη, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για έναν σύγχρονο και αποτελεσματικό ψηφιακό κράτος», καταλήγει ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Το πρόγραμμα προχωρά με επιταχυνόμενο ρυθμό, ωστόσο οι ανάγκες για νέες ψηφιακές υπηρεσίες αυξάνονται διαρκώς, τονίζει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Για τον λόγο αυτό, έχει ήδη ενισχυθεί κατά 80 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο της πρόσφατης αναθεώρησης του ΕΣΠΑ, ώστε να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση και να υλοποιηθούν οι προτεραιότητες της Ψηφιακής Βίβλου που υλοποιεί το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Οι δαπάνες φέτος έχουν ήδη ξεπεράσει κατά περίπου 90 εκατ. ευρώ το στόχο του ΕΣΠΑ. Οι προβλέψεις δείχνουν ότι μέχρι το τέλος του 2025 οι εντάξεις θα φτάσουν τα 955 εκατ. ευρώ, ενώ το 2026 οι δαπάνες αναμένεται να ξεπεράσουν τα 300 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τον σταθερό ρυθμό υλοποίησης.

Με συστηματικό σχεδιασμό και συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, το πρόγραμμα συνεχίζει να φέρνει τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών στο κέντρο της κυβερνητικής πολιτικής και να ενισχύει τις ψηφιακές υποδομές της χώρας, επισημαίνει ακόμα το υπουργείο.

ΑΠΕ-ΜΠΕ