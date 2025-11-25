Παπαστεργίου: Η Τεχνητή Νοημοσύνη στην υπηρεσία του Δημοσίου 

Η Ελλάδα είναι από τις χώρες που μπορεί πλέον να λέει ότι δεν παρακολουθεί απλά τις εξελίξεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη, τόνισε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, κατά το Gen4I Summit στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Ο υπουργός επεσήμανε ότι βρισκόμαστε δυο χρόνια μετά την εκκίνηση της πρώτης ελληνικής προσπάθειας στο πεδίο της Τεχνητής Νοημοσύνης, του Ψηφιακού Βοηθού του mAigov, και σήμερα πλέον καθημερινά περίπου 10.000 ερωτήσεις απαντώνται από τον Ψηφιακό Βοηθό. Στη συνέχεια μίλησε για το έργο που έγινε για το Κτηματολόγιο, μέσω του οποίου οι δικηγόροι δεν χρειάζεται πλέον να διαβάζουν εκατοντάδες σελίδες συμβολαίων, καθώς το πρόγραμμα τους επισημαίνει τα σημεία που πρέπει να προσέξουν, αλλά και άλλες εφαρμογές όπως το mAiGreece για τους επισκέπτες της χώρας, μέσω του οποίου, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός σύντομα θα μπορούν οι επισκέπτες να συνομιλούν με αρχαίους φιλοσόφους εκτός από το πάρουν χρήσιμες πληροφορίες σε εκατοντάδες γλώσσες.

«Η συνέχεια είναι όμως πολύ πιο σημαντική. Σε μερικές μέρες βάζουμε στη Βουλή το νομοσχέδιο για το AIFactory “Pharos”, για να δημιουργήσουμε δικιά μας γνώση και δικιά μας δύναμη και δικές μας υποδομές για να βοηθήσουμε αυτούς που πραγματικά αυτή την ώρα έχουν ανάγκη. Και δεν είναι οι μεγάλες εταιρείες, οι μεγάλες εταιρείες παρότι χρειάζονται ενθάρρυνση θα βρουν το δρόμο τους. Σήμερα πρέπει να βοηθήσουμε μικρές νεοφυείς επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια», σημείωσε ο κ. Παπαστεργίου, ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε και στον «Δαίδαλο», τον νέο εθνικό υπερυπολογιστή της Ελλάδας, ο οποίος αναπτύσσεται στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου.

Ο υπουργός είπε ακόμα ότι χρησιμοποιείται πλέον η Τεχνητή Νοημοσύνη σε πολλές άλλες καθημερινές ανάγκες του ελληνικού Δημοσίου, όπως για παράδειγμα στο υπουργείο Δικαιοσύνης και στη Βουλή των Ελλήνων. «Αυτή είναι μόνο η αρχή διαφόρων μόνο εφαρμογών και πρωτοβουλιών που τρέχουν στο ελληνικό Δημόσιο», ανέφερε επίσης και αναφέρθηκε και στην πρόταση που βρίσκεται σε εξέλιξη για τα giga factories Τεχνητής Νοημοσύνης, την οποία χαρακτήρισε φιλόδοξη όχι μόνο για την Ελλάδα. Για όλα αυτά είναι απαραίτητα συμπλήρωσε ο κ. Παπαστεργίου και γι΄αυτό υποστήριξε ότι πρέπει να ανοίξουν τα δεδομένα με σωστό τρόπο.

Καταλήγοντας, ο υπουργός κάλεσε στο βήμα τον Δημήτρη Αλεξάνδρου, τον Co-founder & Business Innovation Director της UBITECH, ο οποίος μίλησε για την επόμενη καινοτομία που βρίσκεται στα σκαριά και έχει να κάνει με τη δημιουργία ενός πιλοτικού προγράμματος για τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης στη σύνταξη υπουργικών αποφάσεων με στόχο τη βελτίωση της διαδικασίας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ