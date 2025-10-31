Παπαστεργίου: “Η Κυβερνοασφάλεια βασική προϋπόθεση για τη λειτουργία του κράτους, της οικονομίας και της κοινωνίας”

«Η Κυβερνοασφάλεια είναι πλέον βασική προϋπόθεση για τη λειτουργία του κράτους, της οικονομίας και της κοινωνίας μας. Οι ψηφιακές υπηρεσίες είναι καθημερινότητα για πολίτες και επιχειρήσεις. Με τη νέα “Εθνική Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας 2026–2030” θέτουμε έναν ξεκάθαρο στόχο: να κάνουμε τη χώρα πιο έτοιμη να αντιμετωπίζει απειλές, να προστατεύει τις κρίσιμες υποδομές της και να διασφαλίζει την εμπιστοσύνη όλων στο ψηφιακό περιβάλλον», υπογράμμισε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου σε ημερίδα που διοργάνωσε η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας (ΕΑΚ), με στόχο την ενίσχυση της δημόσιας διαβούλευσης για τη νέα «Εθνική Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας 2026 -2030». Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν οι βασικοί άξονες της νέας στρατηγικής και το ερωτηματολόγιο διαβούλευσης, με σκοπό την ευρύτερη διάχυσή του.

Η «Εθνική Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας 2026-2030», σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 5160/2024 (Οδηγία NIS2), αποτελεί το ανώτατο συνεκτικό πλαίσιο πολιτικής της χώρας για την ενίσχυση της κυβερνοανθεκτικότητας και την προστασία του «εθνικού» κυβερνοχώρου. Καθορίζει τους στρατηγικούς στόχους, τις προτεραιότητες και τα απαραίτητα μέτρα πολιτικής και ρύθμισης για την επίτευξή τους. Όπως σημείωσε ο Υπουργός, Δημήτρης Παπαστεργίου: «Αυτό που κάποτε θεωρούσαμε υπερβολή, είναι πλέον η καθημερινότητά μας. Τα πράγματα έχουν αλλάξει και οφείλουμε να προσαρμοστούμε. Στο παρελθόν υπήρξαν φιλότιμες προσπάθειες να καταγράψουμε τη στρατηγική μας, πλέον αυτό πρέπει να γίνει πολύ πιο δομημένα».

Η περίοδος 2026-2030 σηματοδοτεί ένα νέο πλαίσιο στρατηγικού σχεδιασμού, το οποίο αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της εμπιστοσύνης, καθώς και της διεθνούς θέσης της Ελλάδας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Ειδικότερα, η στρατηγική προωθεί ένα εθνικό μοντέλο που συνδυάζει διαμόρφωση αποτελεσματικών δομών διακυβέρνησης, τεχνολογική καινοτομία και προάγει την ευαισθητοποίηση, την εκπαίδευση, αλλά και τη συμμετοχή της κοινωνίας, διασφαλίζοντας μια βιώσιμη, συναινετική και ολιστική προσέγγιση του ψηφιακού οικοσυστήματος της χώρας.

Η ευρύτερη συμμετοχή στη διαβούλευση μέσω της αποστολής απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο διαβούλευσης, θα συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης, συλλογικά αποδεκτής και εφαρμόσιμης πολιτικής για την κυβερνοασφάλεια. Παράλληλα, επιτυγχάνεται η ενεργή συμμετοχή και ο θεσμικός διάλογος με τους αρμόδιους φορείς ήδη από το στάδιο του σχεδιασμού της Εθνικής Στρατηγικής, ώστε αυτή να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες και τεχνολογικές προκλήσεις κάθε κρίσιμου τομέα, καθώς και να επιτυγχάνεται αυξημένη δέσμευση κάθε εμπλεκόμενου κατά το στάδιο της υλοποίησης. Όπως τόνισε ο Υπουργός Δημήτρης Παπαστεργίου: «Η συμμετοχή όλων στη δημόσια διαβούλευση αποτελεί προϋπόθεση επιτυχίας. Μόνο συλλογικά και αναλαμβάνοντας ο καθένας τη δική του ευθύνη μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα ασφαλές και αξιόπιστο ψηφιακό μέλλον για τη χώρα μας. Η κυβερνοασφάλεια είναι ομαδικό σπορ, και πρέπει να το μάθουμε να το «παίζουμε» όλοι μαζί, με κοινούς κανόνες».

Μεταξύ των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων της συνολικής διαδικασίας διαβούλευσης συγκαταλέγονται η διαμόρφωση κοινής αντίληψης και συναίνεσης γύρω από τις εθνικές προτεραιότητες στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, ο εντοπισμός κενών, προκλήσεων και πεδίων βελτίωσης του ισχύοντος πλαισίου, καθώς και η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ δημόσιας διοίκησης, ιδιωτικού τομέα και της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Η παρουσία και η συμβολή όλων των συμμετεχόντων στην εκδήλωση είναι καθοριστικής σημασίας για τη διάχυση του ερωτηματολογίου διαβούλευσης στην ευρύτερη εθνική κοινότητα κυβερνοασφάλειας και τη συμμετοχική συνδιαμόρφωση της Εθνικής Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας 2026-2030, η οποία θα αποτελέσει κομβικό εργαλείο για την ψηφιακή ασφάλεια, την εθνική ανθεκτικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας.

Κλείνοντας, ο Υπουργός επεσήμανε πως: «Η κυβερνοασφάλεια δεν είναι απλώς μια τεχνική πρόκληση, αλλά ζήτημα εθνικής ασφάλειας, δημοκρατίας και εμπιστοσύνης. Στον σύγχρονο κόσμο, όπου οι ψηφιακές απειλές εξελίσσονται ταχύτερα από ποτέ, η Ελλάδα οφείλει να διαθέτει ένα στιβαρό και μακρόπνοο σχέδιο προστασίας του ψηφιακού της χώρου. Πριν από ενάμιση χρόνο δημιουργήσαμε την ΕΑΚ, που με εξειδικευμένο προσωπικό συμβάλλει στην κατάρτιση της απαραίτητης νομοθεσίας και στη μετουσίωσή της σε πρωτοβουλίες και πράξεις. Στέκονται δίπλα στη Δημόσια Διοίκηση αλλά και στον ιδιωτικό τομέα. Όχι για να “μαλώσουν” ή να επιβάλουν πρόστιμα, αν χρειαστεί θα το κάνουν κι αυτό, αλλά κυρίως για να συμβουλέψουν, να συνεργαστούν, ώστε να προχωρήσουμε όλοι μαζί και να θωρακίσουμε τα συστήματά μας. Επενδύουμε σε θεσμούς, σε τεχνογνωσία, σε συνεργασίες με τον ιδιωτικό τομέα και την ακαδημαϊκή κοινότητα, αλλά κυρίως, σε μια νέα κουλτούρα ασφάλειας που αφορά κάθε πολίτη και κάθε οργανισμό».

Επίσης, στην ημερίδα συμμετείχαν εκ μέρους της ΕΑΚ ο Διοικητής, Μιχάλης Μπλέτσας, η Υποδιοικήτρια Επιτελικού Σχεδιασμού, Αντιγόνη Γιαννακάκη και ο Υποδιοικητής Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Ιωάννης Παυλόσογλου.

Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού Κυβερνοασφάλειας (dir.strategy@cyber.gov.gr) έως και την Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2025 το ερωτηματολόγιο της δημόσιας διαβούλευσης ( https://www.mindigital.gr/archives/8042 ).