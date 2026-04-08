Παπαστεργίου: Διορθώνουμε παθογένειες πολλών ετών – Η ψηφιοποίηση είναι η απάντηση σε πολλά ζητήματα

Δημιουργούμε μια σύγχρονη και αποτελεσματική Ελλάδα διορθώνοντας παθογένειες πολλών χρόνων, και σκοπός είναι να δημιουργήσουμε διαδικασίες προκειμένου οι πολίτες να μην χρειάζεται να καταφεύγουν σε πολιτικά γραφεία, δήλωσε σε σημερινή του συνέντευξη στη Λέσχη 97,6 ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου:

«Το πολιτικό σύστημα δοκιμάζεται, προσπαθώντας να επιλύσει παθογένειες που υπάρχουνε χρόνια. Διότι υπάρχουν συστήματα και διαδικασίες που δεν βοηθάνε τον πολίτη, και όντως αναγκάζονται οι πολίτες να φτάσουν σε πολιτικό γραφείο για να ζητήσουν βοήθεια ενώ έχουν δίκιο. Από την άλλη υπάρχει και το άλλο κομμάτι που ο πολίτης ζητάει και πράγματα που δεν θα έπρεπε να ζητήσει.

Είναι μια ευκαιρία να ξαναδούμε την ουσία και τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος, και το πώς θέλουμε τελικά να οριοθετήσουμε τη σχέση του πολίτη με το πολίτευμα με τον τρόπο που ασκείται η εξουσία. Αυτό που και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είπε είναι ότι ανοίγουμε την κουβέντα να δούμε ποιες είναι οι παθογένειες και πού εδράζονται.

Ως ασχολούμενος με τα κοινά όλα αυτά τα χρόνια, ως Υπουργός σήμερα, αλλά και ως πολίτης θα ήθελα να δω ένα πολιτικό σύστημα που κοιτάζει μπροστά και θα λύνει παθογένειες, και όχι να αναγκάζει πολίτες να καταφεύγουν σε πολιτικά γραφεία να βρουν το δίκιο τους.

Η ψηφιοποίηση είναι η απάντηση σε πολλά ζητήματα, και σε πολύ μεγάλο βαθμό π.χ. έχει αυτοματοποιηθεί η διαδικασία απόδοσης συντάξεων. Ξέρω φυσικά ακόμα πόσα ‘κιτάπια’ υπάρχουνε, ειδικά σε πιο μικρά ταμεία, και αυτό καθυστερεί την απόδοση των συντάξεων. Όπως και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα θεραπευτεί όλη αυτή η παθογένεια με τα σύγχρονα συστήματα και τη διασύνδεση βάσεων. Τρέχουμε πιο γρήγορα προς μια πιο σύγχρονη και αποτελεσματική ψηφιακή Ελλάδα.

Για εμένα δεν έχει αλλάξει κάτι όσον αφορά το αν θα έχω πολιτικό γραφείο. Σημασία έχει να μπορούμε να λύνουμε προβλήματα χωρίς να συνωστίζονται άνθρωποι σε γραφεία, και να δημιουργούμε διαδικασίες προκειμένου να μην χρειάζονται οι πολίτες να καταφεύγουν σε τέτοιους τρόπους. Οι αποφάσεις περί καθόδου σε εκλογές είναι προνόμιο του Πρωθυπουργού να αποφασίσει για το ποιοι και πότε.»