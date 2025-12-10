Παπαστεργίου για αγρότες: “Δεν γίνεται κανείς να διαμαρτύρεται εμποδίζοντας την ελεύθερη μετακίνηση”

Κατανοώ απόλυτα την αγωνία των αγροτών, είναι σοβαρά τα αιτήματα τους, αλλά δεν γίνεται κανείς να διαμαρτύρεται εμποδίζοντας την ελεύθερη μετακίνηση, σχολίασε σε σημερινή του συνέντευξη στη Λέσχη 97,6 ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου:

« Κατανοώ απόλυτα την αγωνία των αγροτών, όσοι είναι στα μπλόκα είναι φίλοι, γνωστοί, συνεργάτες μου στο Δήμο, οπότε είναι κατανοητό πώς είναι να έχεις χάσει καλλιέργειες και ζωικό κεφάλαιο. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα γι’ αυτούς. Στο κομμάτι λοιπόν των πληρωμών πρέπει να τελειώνουμε και πριν τα Χριστούγεννα να πληρωθούν για όσα τους οφείλονται.

Το άλλο σκέλος είναι στο πώς διεκδικούνε οι αγρότες τα αιτήματα τους, και εκεί έρχεται η διαφωνία που υπήρχε πάντα. Είναι σοβαρά τα αιτήματα τους, αλλά δεν γίνεται κανείς να το κάνει εμποδίζοντας την ελεύθερη μετακίνηση. Αν διαφωνούν αύριο πχ οι φορτηγατζήδες που έχουμε πολλούς στην τοπική μας κοινωνία, θα βγάλουν τις νταλίκες να κλείσουν και αυτοί το δρόμο; Δεν δουλεύουν έτσι οι κοινωνίες, και έρχονται έτσι σε αντίθεση οι αγρότες με άλλες κοινωνικές ομάδες που περιμένουν τώρα να δουλέψουν.

Το δικό μας Υπουργείο πρότεινε λύση στη DigiAgri για το πώς από δω και πέρα θα λειτουργήσει αλλιώς όλο το σύστημα σε νέα ψηφιακή βάση, με διασταύρωση χαρτών και σε βάσεις δεδομένων. Είναι ακόμα σε μεταβατική φάση και σε αυτό το διάστημα θα πρέπει να βρούμε έναν έμμεσο τρόπο τώρα ώστε να γίνουν οι πληρωμές και να είναι ασφαλείς. Θεωρώ πως έχουν απόλυτο δίκιο οι αγρότες και ανησυχούν ως προς τις καθυστερήσεις, αλλά δεν ήταν κάτι που μπορούσε να γίνει νωρίτερα και δεν έγινε.

Παρόλα αυτά, και εμείς οι μηχανικοί όταν διαφωνούσαμε και κάναμε απεργίες, δεν κλείναμε κανένα δρόμο και δεν ενοχλούσαμε κάποιον άλλο να περάσει. Ήδη πολλοί επαγγελματίες με έχουν καλέσει και καταλαβαίνω την αγωνία τους σχετικά με την προσέλευση στον τόπο μας για τις γιορτές. Η τοπική μας οικονομία στηρίζεται και στην αγροτική παραγωγή, αλλά και στους άλλους τομείς.»