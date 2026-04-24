Παπαστεργίου: Από το Υπουργείο “περνούν” πόροι 3,4 δισ. ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης

Μετά την εκταμίευση του 1,2 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η Ελλάδα είναι η 1η χώρα στην Ευρώπη ως προς τις εκταμιεύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ, μεταξύ των 4- 5 χωρών ως προς τα αιτήματα και στις πρώτες χώρες ως προς τις εκταμιεύσεις από το ΕΣΠΑ.

Αυτό επεσήμανε από το φόρουμ των Δελφών ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, προσθέτοντας ότι τις πρώτες ημέρες του Μαΐου θα υποβληθεί το 8ο αίτημα, ενώ παράλληλα, εντός επίσης του Μαΐου, θα υποβληθεί η αναθεώρηση. «Θα πετύχουμε τους στόχους, δεν θα χάσουμε ούτε ένα ευρώ, θα απορροφήσουμε όλα τα λεφτά», είπε χαρακτηριστικά ο αναπληρωτής υπουργός.

Σε ερώτηση «μετά τι από το Ταμείο Ανάκαμψης;», ο κ. Παπαθανάσης είπε ότι την περίοδο 2026- 2030 υπερδιπλασιάζονται οι εθνικοί πόροι σε σχέση με την περίοδο 2021- 2025 (σε 22 δισ. ευρώ από 10 δισ. ευρώ). Τα 6 δισ. ευρώ είναι σε τρέχοντα προγράμματα και τα 16 δισ. ευρώ για νέα προγράμματα. Παράλληλα, γίνεται ανακατεύθυνση 2,1 δισ. ευρώ στο ΕΣΠΑ 2021- 2027 και μένουν 19 δισ. ευρώ έως το 2030.

Ο αναπληρωτής υπουργός αναφέρθηκε στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο με 5,3 δισ. ευρώ και στο Ταμείο Εκμοντερνισμού με 1,6 δισ. ευρώ, επισημαίνοντας ότι για όσα έργα δεν ολοκληρωθούν θα γίνει ανακατεύθυνση είτε στους εθνικούς πόρους, είτε στο ΕΣΠΑ 2021- 2027.

Ο υπουργός Υγείας ‘Άδωνις Γεωργιάδης, ανέφερε από την πλευρά του, ότι χάρη στους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης θα παραδοθούν όχι μόνο καλύτερες υποδομές στα νοσοκομεία της χώρας (το ορόσημο από την ΕΕ ήταν να ανακαινισθούν 80 νοσοκομεία στην επαρχία και τελικά, λόγω ορθολογικής διαχείρισης των πόρων, ο αριθμός θα προσεγγίσει στα 100), αλλά υπάρχουν και πολλά άλλα προγράμματα.

Έφερε ως παραδείγματα, το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» (για 5,5 εκατομμύρια πολίτες, εκ των οποίων οι 200.000 έμαθαν από τις διαγνωστικές εξετάσεις ότι είχαν κάποιο πρόβλημα και το αντιμετώπισαν), την ψηφιοποίηση της Υγείας και τον τεχνολογικό εξοπλισμό στο Ογκολογικό Κέντρο στη Λαμία και στο Κέντρο Ανοσοθεραπείας στη Θεσσαλονίκη. Ενώ, κατέστησε σαφές ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης για προσλήψεις προσωπικού.

Από το ίδιο πάνελ, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, ανέφερε ότι από το υπουργείο του «περνούν» πόροι 3,4 δισ. ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης. Έφερε ως παραδείγματα του έργου που γίνεται με τους πόρους αυτούς, το γεγονός ότι ο πολίτης με μια υπεύθυνη δήλωση δηλώνει τι κατέχει από έγγραφα και τι μπορεί να προσκομίσει και μετά αναλαμβάνει το Δημόσιο, το minimum των πληροφοριακών συστημάτων στα νοσοκομεία, καθώς και το σύστημα των μικροδορυφόρων (με 200 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης), ώστε ο αγρότης να παίρνει τις επιδοτήσεις στην ώρα του.

Για την τεχνητή νοημοσύνη, ο υπουργός είπε ότι στο Λαύριο κατασκευάζεται ο υπερ-υπολογιστής «Δαίδαλος» που θα «μπει στην πρίζα» στο τέλος του Ιουνίου, ότι έως σήμερα υπήρχαν μόλις 84 datasets και από την επόμενη εβδομάδα θα υπάρχουν 9.000, καθώς και ότι η Ελλάδα θα είναι στα Gigafactories ως ευρωπαϊκός κόμβος δεδομένων.

Ενώ, ο υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Χρίστος Δήμας, έφερε ως παραδείγματα για την αξιοποίηση των πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα εξής:

*Το καλοκαίρι θα δοθεί στην κυκλοφορία το βόρειο τμήμα του Ε65, μήκους 45 χλμ., από την Καλαμπάκα μέχρι τα Γρεβενά (45 εκατ. ευρώ).

*Το κόστος για την αποκατάσταση των ζημιών στις υποδομές σε Θεσσαλία- Στερεά Ελλάδα από τον Daniel είναι άνω του 1,3 δισ. ευρώ και τα 600 εκατ. ευρώ προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Εκτός από την αποκατάσταση της σιδηροδρομικής γραμμής, επιδιορθώνονται και 1.007 οδικά δίκτυα.

*Στον ΒΟΑΚ στην Κρήτη θα υπάρχουν 131 χλμ. οδικής ασφάλειας, ενώ παράλληλα θα γίνουν παρεμβάσεις σε Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Επίσης, στον βόρειο άξονα (Χερσόνησος Ηρακλείου με Νεάπολη και Νεάπολη με ‘Αγιο Νικόλαο) υπάρχουν έργα ΣΔΙΤ με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης.

ΑΠΕ-ΜΠΕ