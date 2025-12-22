Παπαστεργίου: Έρχονται όρια στη χρήση των κοινωνικών δικτύων από ανήλικους

Υγεία και δικαιοσύνη θα είναι από τους τομείς όπου θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση όσον στην ψηφιοποίηση της χώρας, ενώ έρχονται μέσα στους επόμενους μήνες συμφωνίες με τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης για τη θέσπιση ορίων για τη χρήση από τους ανήλικους, καθώς και μία μεγάλη μελέτη αναφορικά με τη χωροθέτηση των data centers στη χώρα μας.

Τα ζητήματα που είναι ανοικτά και σε εξέλιξη όσον αφορά το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι ουκ ολίγα κάτι που γνωρίζει ο υπουργός Δημήτρης Παπαστεργίου, ο οποίος μιλά σε μία video συνέντευξη του στο CNN Greece για τις επόμενες κινήσεις που ετοιμάζονται για το 2026.

Η προστασία των ανηλίκων

Ένα από τα θέματα που απασχολούν πολλούς πολίτες και ειδικά τους γονείς είναι η προστασία των ανηλίκων όσον αφορά στη χρήση των social media με την Ελλάδα να βρίσκεται στην πρωτοπορία με το Kids Wallet.

«Δείξαμε το δρόμο στην Ευρώπη» επισημαίνει ο κ. Παπαστεργίου, προσθέτοντας ότι υπάρχουν σε εξέλιξη συζητήσεις με τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να τεθούν κάποια όρια στη χρήση.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο η κυβέρνηση να νομοθετήσει αν δεν υπάρξει συμφωνία, ενώ όσον αφορά στα όρια, αφού επισημαίνει ότι είναι θέμα των ειδικών επιστημόνων, εκτιμά ότι θα υπάρξει απαγόρευση στη χρήση για τις ηλικίες κάτω των 12 ετών και σημαντικοί περιορισμοί στα μεγαλύτερα παιδιά.

Η ώρα του Δαίδαλου

Στον τομέα της αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης, ο κ. Παπαστεργίου υποστηρίζει ότι το Δημόσιο πάει καλά όσον αφορά στη χρήση του ΑΙ αλλά εκεί που έχουν να γίνουν πολλά βήματα είναι στον ιδιωτικό τομέα.

Όσον αφορά το 2026, η λειτουργία του υπερυπολογιστή «Δαίδαλου» και του AI factory θα δώσει τη δυνατότητα στη χώρα να ανέβει επίπεδο. «Την άνοιξη θα μπει στην πρίζα ο Δαίδαλος» σημειώνει ο υπουργός, ο οποίος προωθεί και το θέμα της δημιουργίας ενός εκ των ΑΙ Gigafactories που ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα, σύμφωνα με τον υπουργό το συγκεκριμένο ΑΙ Gigafactory θα αφορά όλη την ανατολική Ευρώπη.

Η ψηφιοποίηση του δημοσίου τομέα προχωρά με πολλές εφαρμογές για τον Έλληνα πολίτη με την υγεία να είναι από τους τομείς όπου έχουν γίνει σημαντικά βήματα αλλά να έρχονται και άλλα, όπως αναφέρει ο κ. Παπαστεργίου, ο οποίος θεωρεί ότι πολλά έχουν να γίνουν και στον τομέα της δικαιοσύνης. Αν και η εφαρμογή που θεωρεί ότι είχε τη μεγαλύτερη επίδραση στα 2,5 χρόνια της θητείας του δεν είναι από το ψηφιακό εισιτήριο, το οποίο είναι εντυπωσιακό πόσο γρήγορα έγινε αποδεκτό από τους φιλάθλους.

Το Ταμείο Ανάκαμψης και η επόμενη ημέρα

Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας παίζει σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση των έργων ψηφιοποίησης του δημοσίου τομέα αλλά βρίσκεται πλέον κοντά στην ολοκλήρωση του.

«Κάνουμε έναν αγώνα δρόμου για να ολοκληρώσουμε τα έργα» επισημαίνει ο κ. Παπαστεργίου, αναφέροντας ότι μέχρι τώρα έχουν εκταμιευθεί πάνω από 1,5 δισ. ευρώ.

Με πολλές εταιρείες από τον κλάδο των ψηφιακών τεχνολογιών να ανησυχούν για την επόμενη μέρα μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, ο κ. Παπαστεργίου εμφανίζεται αισιόδοξος επισημαίνοντας ότι υπάρχουν σημαντικά κονδύλια από το ΕΣΠΑ, προσθέτοντας ότι έρχονται και άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα. Επιπλέον, υπάρχει και το ζήτημα της συντήρησης των έργων πληροφορικής από τα αρμόδια υπουργεία και φορείς, ένα θέμα για το οποίο έχουν ήδη γίνει κινήσεις προκειμένου να είναι ξεκάθαρο ποιες είναι οι ανάγκες και οι δαπάνες κάθε υπουργείου και φορέα.

Ψηφιακός κόμβος η Ελλάδα

Στο χώρο των τηλεπικοινωνιακών υποδομών, ο κ. Παπαστεργίου δηλώνει ικανοποιημένος από την πορεία του Gigabit Voucher, οι αιτήσεις για το οποίο ξεπέρασαν τις 400 χιλιάδες που ήταν ο αρχικός στόχος, αλλά και του Smart Readiness παρά τα ζητήματα που υπήρξαν. Ο υπουργός θεωρεί ότι είναι εφικτό να φθάσουμε στην πλήρη αποχαλκοποίηση των τηλεπικοινωνιακών δικτύων, σπεύδοντας, όμως, να επισημάνει και τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η Ελλάδα έχει εξελιχθεί σε ψηφιακό κόμβο για την ευρύτερη περιοχή, ενώ όσον αφορά στα data centers, ο κ. Παπαστεργίου αναφέρεται στα ζητήματα που υπάρχουν με την ενέργεια. Ένα ζήτημα για το οποίο πλησιάζει στην ολοκλήρωση της μία σχετική μελέτη, τα αποτελέσματα της οποίας πρόκειται να παρουσιαστούν τον Ιανουάριο όπως αναφέρει ο υπουργός.

Στα πλάνα του υπουργείου είναι και η περαιτέρω ενίσχυση της πολιτικής για το διάστημα. «Αν σκεφτούμε ότι τα προηγούμενα χρόνια, χρησιμοποιούσαμε το διάστημα μόνο για να κάνουμε πλάκα μεταξύ μας και ξαφνικά τα τελευταία δύο χρόνια η Ελλάδα απέκτησε μία δομημένη διαστημική πολιτική. Και δεν ήταν μόνο σχέδια επί χάρτου αλλά υλοποιήθηκαν, τρέξανε διαγωνισμοί, υπογράφηκαν συμβάσεις, κατασκευάστηκαν δορυφόροι και εκτοξεύτηκαν δορυφόροι» σημειώνει χαρακτηριστικά ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Δημήτρης Μαλλάς

Πηγή: CNN Greece