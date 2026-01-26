Παπαευθυμίου για Φωτιά στο εργοστάσιο της “Βιολάντα”: “Εξαιρετικά δύσκολη ημέρα για τον νομό Τρικάλων”

Η Βιολάντα είναι μια επιχείρηση-πρότυπο, ένα κόσμημα για την περιοχή μας

«Είναι μια πολύ δύσκολη ημέρα για όλους μας, γιατί ειδικά στις τοπικές κοινωνίες οι ιδιοκτήτες και οι εργαζόμενοι έχουν στενές σχέσεις. Οι επιχειρήσεις λειτουργούν σαν οικογένειες», ανέφερε ο πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου Τρικάλων, Κωνσταντίνος Παπαευθυμίου, μιλώντας στο parapolitika.gr για τη φονική πυρκαγιά στο εργοστάσιο της εταιρείας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα με τις πέντε νεκρές και τη μία αγνοούμενη.

«Η σκέψη μας είναι στους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους και στις οικογένειές τους. Στις μητέρες που πήγαν στη δουλειά τους και δεν γύρισαν ποτέ πίσω. Συμπαραστεκόμαστε ως Επιμελητήριο, αλλά κι εγώ προσωπικά, τόσο στις οικογένειες των θυμάτων όσο και στην οικογένεια της ίδιας της εταιρείας, γιατί πρόκειται για μια επιχείρηση-πρότυπο, ένα κόσμημα για την περιοχή μας», τόνισε.

Όπως σημείωσε ο κ. Παπαευθυμίου, «σήμερα περνά μια εξαιρετικά δύσκολη στιγμή όχι μόνο η εταιρεία, αλλά ολόκληρος ο νομός Τρικάλων. Είμαστε δεμένες κοινωνίες, γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας, δεν είμαστε απλώς άνθρωποι που λέμε μια καλημέρα στον δρόμο. Τέτοια γεγονότα είναι συνταρακτικά για όλους μας».

“Το μεγαλύτερο και ανεπανόρθωτο πλήγμα είναι η απώλεια των ανθρώπων”

Αναφερόμενος στην επόμενη μέρα, υπογράμμισε ότι «το μεγαλύτερο και ανεπανόρθωτο πλήγμα είναι η απώλεια των ανθρώπων. Οι εγκαταστάσεις και οι εταιρείες μπορεί να ξαναφτιαχτούν. Οι άνθρωποι όμως δεν γυρίζουν πίσω. Η εταιρεία, αργά ή γρήγορα, με δυσκολία ή με κόπο, θα ξανασταθεί στα πόδια της. Άλλωστε, έχει τρία εργοστάσια και κάηκε ένα τμήμα του ενός. Αυτό που δεν αναπληρώνεται είναι οι ζωές που χάθηκαν».

Κλείνοντας, επανέλαβε: «Στις τοπικές κοινωνίες οι επιχειρήσεις είναι οικογένειες. Αυτή τη στιγμή χάθηκε ένα κομμάτι αυτής της οικογένειας. Το εργοστάσιο θα ξαναφτιαχτεί. Αυτό το κομμάτι, όμως, δεν θα γυρίσει πίσω. Και αυτή είναι μια μεγάλη πληγή, όχι μόνο για την εταιρεία, αλλά κυρίως για ολόκληρη την τοπική κοινωνία».

