Πανηγύρισε το Εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου Ελάτης

Ανήμερα της εορτής του Αγίου Γεωργίου πραγματοποιήθηκε η Θεία λειτουργία στο Εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου Ελάτης παρουσία αρκετού κόσμου, μέσα σε ένα κλίμα ευλάβειας και θρησκευτικής συγκίνησης.

Ακολούθησε η Αρτοκλασία και η τελετή του Υψώματος του Αγίου.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Αθανάσιος Κωστάκης, ο οποίος εκπροσώπησε τον Δήμαρχο ως Αναπληρωτής Δημάρχου, τιμώντας με την παρουσία του την σημαντική αυτή θρησκευτική εορτή για την τοπική κοινωνία.

Παρόν ήταν και ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Ελάτης κ. Κωνσταντίνος Μπρίζης.