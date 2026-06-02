Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός στο ξωκλήσι της Αγίας Τριάδας Βαθυρρεύματος

Με λαμπρότητα και θρησκευτική κατάνυξη τελέστηκε ανήμερα της εορτής του Αγίου Πνεύματος στο ξωκλήσι της Αγίας Τριάδας Βαθυρρεύματος Αρχιερατική Θεία Λειτουργία χοροστατούντος του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Τρίκκης-Γαρδικίου –Πύλης κ. κ. Χρυσοστόμου, παρουσία του Δημάρχου Πύλης κ. Κωνσταντίνου Μαράβα, της Βουλευτή κ. Μαρίνας Κοντοτόλη, του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Βαθυρρεύματος κ. Χρήστου Ρούσσα και πολλών δημοτικών Συμβούλων.

Πιστοί από την ευρύτερη περιοχή προσήλθαν στον αύλειο χώρο της Εκκλησίας για να συμμετάσχουν στην Θεία Λειτουργία και να τιμήσουν την Αγία Τριάδα, σε κλίμα ευλάβειας και πνευματικής περισυλλογής.

Μετά το πέρας της Ακολουθίας ο Σεβασμιότατος κ. κ. Χρυσόστομος απηύθυνε πατρικές ευχές προς τους παρευρισκόμενους.

Στην συνέχεια προσφέρθηκε παραδοσιακό φαγητό σε όλους από τον πολιτιστικό Σύλλογο Βαθυρρεύματος που ήταν ο οργανωτής της πολιτιστικής εκδήλωσης και ακολούθησε γλέντι με ζωντανή δημοτική ορχήστρα.

Χαιρετισμό έκανε ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Κων/νος Κούτσικος , ο Δήμαρχος κ. Κων/νος Μαράβας ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Βαθυρρεύματος κ. Χρήστος Ρούσας και ο Επ/λής της Αντ/σης του Δήμου Πύλης κ. Θεόδωρος Χήρας.

Στον χαιρετισμό του ο Δήμαρχος κ. Μαράβας εξέφρασε την χαρά του για την διατήρηση των θρησκευτικών παραδόσεων και τη στήριξη των τοπικών εκκλησιαστικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.