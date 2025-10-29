Πανευρωπαϊκή Γιορτή Πουλιών στο Γυμνάσιο Πύλης

Ο Δήμος Πύλης (Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης), συμμετείχε για πρώτη φορά στην Πανευρωπαϊκή Γιορτή Πουλιών, την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου με τη συμμετοχή του Γυμνασίου Πύλης.

Η Πανευρωπαϊκή Γιορτή Πουλιών οργανώνεται κάθε χρόνο από τη Birdlife International και συντονίζεται στην Ελλάδα από τον εταίρο της, την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία. Κάθε Οκτώβριο, στην κορύφωση της φθινοπωρινής μετανάστευσης, εκδηλώσεις με θέμα τα πουλιά υλοποιούνται σε όλη την Ευρώπη, που σα στόχο έχουν την ευαισθητοποίηση του πληθυσμού για την προστασία τους.

Στους μαθητές του Α3 Τμήματος του Γυμνασίου έγινε παρουσίαση σχετικά με το θαυμαστό αλλά απαιτητικό αποδημητικό ταξίδι των πουλιών από και προς τις ζεστές χώρες της Αφρικής και όχι μόνο.

Ένα μεγάλο κομμάτι της μετανάστευσης των πουλιών έχει αποκωδικοποιηθεί και αυτό χάρη στα πολυάριθμα και μακροχρόνια προγράμματα παρακολούθησής τους. Μεγάλη βοήθεια προσφέρουν σύγχρονες μέθοδοι όπως η χρήση πομπών και ραντάρ. Οι πληροφορίες που συλλέγουμε από τη χρήση πομπών εκτός από πολύτιμες είναι και πολύ εκπαιδευτικές.

Οι μαθητές εντυπωσιάστηκαν από τα μακρινά ταξίδια κάποιων ειδών, τις προσαρμογές που έχουν αναπτύξει για ένα ασφαλές και γρήγορο ταξίδι, αλλά και τις “τεχνικές” που ακολουθούν ώστε να φτάσουν στον προορισμό τους. Συνδύασαν τις πληροφορίες με το μάθημα της Γεωγραφίας και εντόπισαν τις εφαρμογές της τεχνολογίας στις επιστήμες.

Την διοργάνωση επιμελήθηκαν η εκπαιδευτικός κα.Αννα Παιδοκούκη και η κα.Ελένη Μακρυγιάννη – Περιβαλλοντολόγος .