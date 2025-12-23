Παιδικές και εφηβικές φωνές έψαλλαν τα κάλαντα στον Δήμαρχο Τρικκαίων (φωτο)

Νήπια, παιδιά δημοτικού και έφηβοι, έψαλλαν τα κάλαντα στον Δήμαρχο Τρικκαίων την προπαραμονή των Χριστουγέννων. Μέρες γιορτινές και στο Δημαρχείο αντήχησαν φωνές από χορωδίες, καθώς και όργανα από το 31ο Νηπιαγωγείο Τρικάλων, το 5ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων και το Μουσικό Σχολείο Τρικάλων. Ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς ευχήθηκε σε κάθε μαθητή και μαθήτρια «Καλά Χριστούγεννα», με υγεία και ευτυχία για τα παιδιά, τους εκπαιδευτικούς και τις οικογένειές τους

Τα νήπια του 31ου Νηπιαγωγείου Τρικάλων συνόδευε η προϊσταμένη κ. Κλεοπάτρα Καναβού, τους μαθητές του 5ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων (δύο τμήματα της Στ΄ τάξης) οι εκπαιδευτικοί κ.κ. Κυριακή Σταματάκη και Γιώργος Νημάς και την Ορχήστρα Ποικίλης Μουσικής του Μουσικού Σχολείου Τρικάλων, με μαέστρο τον κ. Νίκο Κοφίνα, η διευθύντρια κ. Γεωργία Κολοβελώνη, η πιανίστα κ. Ελένη Παππά, ο μουσικός κ. Νίκος Τσάτσας μουσικός και η φιλόλογος κ. Αλεξάνδρα Χιώτη φιλόλογος.

Από το γραφείο Τύπου