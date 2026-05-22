Παιδιά του 12ου Δημοτικού Σχολείου ενημερώθηκαν για τα αδέσποτα

Στο 12o Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων και μάλιστα σε μαθητές και μαθήτριες Α΄ και Β΄ τάξεων, στελέχη του Δήμου Τρικκαίων προέβησαν σε ενημέρωση για τα αδέσποτα.

Τη δράση ζήτησε το σχολείο, με στόχο την ενημέρωση των παιδιών σε θέματα που σχετίζονται με τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς από τον Δήμο Τρικκαίων, την υπεύθυνη κηδεμονία, τα όσα γενικότερα αφορούν στη συμβίωση με σκύλο.

Την ενημέρωση έκανε την Τρίτη 19 Μαΐου 2026 η προϊσταμένη του τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Δ΄/νση Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης) του Δήμου Τρικκαίων κ. Κατερίνα Παπαδούλη.

Ακολούθησε παρουσίαση από την κ. Αθηνά Μερίτση, εκπαιδεύτρια σκύλων με ειδίκευση στα ζώα θεραπείας και συνεργάτιδα στο Δημοτικό καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Ο Μπαρτ, όμως, ο εκπαιδευόμενος σκύλος, τράβηξε την προσοχή όλων, καθώς με άμεσο τρόπο οι μικροί μαθητές/τριες ασχολήθηκαν μαζί του, βλέποντας στην πράξη τον τρόπο επαφής με σκύλους.

