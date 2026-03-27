Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου με εκδήλωση στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Τρικάλων

Με βράβευση των τακτικότερων μικρών αναγνωστών/τριών της η Δημοτική Βιβλιοθήκη Τρικάλων τιμά και το 2026 την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου, που εορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 Απριλίου, γενέθλια ημέρα του Δανού παραμυθά Χανς Κρίστιαν Αντερσεν.

Συμμετέχοντας στον εορτασμό, βραβεύονται 42 αναγνώστες/τριες, που απέδειξαν και με αριθμούς την αγάπη τους για το βιβλίο.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1 Απριλίου στις 18:00, στον χώρο της Βιβλιοθήκης, η οποία θα παραμείνει κλειστή για κοινό.

Στη συνέχεια θα απευθύνει ομιλία η συγγραφέας Ευαγγελία Μινάρδου με θέμα «Βιβλία, κήπος ολάνθιστος και φτερά ελευθερίας»

Φέτος το κεντρικό μήνυμα είναι «Φυτέψτε ιστορίες και ο κόσμος θα ανθίσει», με τιμώμενη χώρα την Κύπρο.