Πίνακα του Βανκ Γκονγκ με 3.000 καπάκια δημιούργησαν παιδιά του ΚΔΑΠ “ΟΜΟΝΟΙΑ”

Μια ξεχωριστή εικαστική δημιουργία από τη θεατρική ομάδα του ΚΔΑΠ «ΟΜΟΝΟΙΑ» του Δήμου Τρικκαίων ζωντάνεψε μέσα από τη συνεργασία, τη φαντασία και την αξία της επαναχρησιμοποίησης. Με περισσότερα από 3.000 πλαστικά καπάκια, δημιουργήθηκε ένα μεγάλο μωσαϊκό εμπνευσμένο από το εμβληματικό έργο Vincent van Gogh «The Starry Night», μεταφέροντας τη μαγεία του αριστουργήματος σε μια σύγχρονη, οικολογική καλλιτεχνική παρέμβαση.

Η δράση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή παιδιών, τα οποία συνεργάστηκαν για τη συλλογή, ταξινόμηση και τοποθέτηση των καπακιών, μετατρέποντας καθημερινά ανακυκλώσιμα υλικά σε έργο τέχνης. Οι αποχρώσεις του μπλε, του κίτρινου και του λευκού αναπαριστούν τον χαρακτηριστικό ουρανό της «Έναστρης Νύχτας», ενώ η διαδικασία της δημιουργίας ανέδειξε τη δύναμη της ομαδικότητας, της δημιουργικής έκφρασης και της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

Το έργο δεν αποτελεί μόνο μια εικαστική αναφορά στον μεγάλο ζωγράφο, αλλά και ένα μήνυμα για τη σημασία της ανακύκλωσης και της βιωματικής εκπαίδευσης μέσα από την τέχνη. Μέσα από 3.000 καπάκια, ένα υλικό που συχνά θεωρείται άχρηστο, γεννήθηκε μια εικόνα γεμάτη κίνηση, χρώμα και συναίσθημα.

Η πρωτοβουλία αυτή αποδεικνύει πως η τέχνη μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα ανάμεσα στη δημιουργικότητα, τη συνεργασία και την οικολογική συνείδηση, δίνοντας νέα ζωή σε υλικά της καθημερινότητας και εμπνέοντας μικρούς και μεγάλους να βλέπουν την ανακύκλωση με διαφορετική ματιά.

Η δράση σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τη θεατροπαιδαγωγό του ΚΔΑΠ «ΟΜΟΝΟΙΑ» Μαρία Μπλούτσου με στόχο τη σύνδεση της τέχνης, της συνεργασίας και της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

Το έργο παραδόθηκε στις προϊστάμενες των Δ/νσεων Κοινωνικής Μέριμνας και Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Λιάνα Πελίγκου και Θεοδώρα Σαργιώτη, καθώς πλέον βρίσκεται στο ισόγειο του δημοτικού κτηρίου που στεγάζει τις δύο υπηρεσίες.

