Πέντε νέοι δημοτικοί αστυνομικοί στον Δήμο Τρικκαίων

Αυξήθηκαν κατά πέντε οι δημοτικοί αστυνομικοί στον Δήμο Τρικκαίων, καθώς την Τρίτη 17 Μαρτίου 2026 ορκίστηκαν σε κενές οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού.

Συγκεκριμένα, αναλαμβάνουν υπηρεσία οι Μαρία Ντέρη Σιάνα Γερακίνα Αντωνούλη Ευάγγελος Κυρίτσης Μενέλαος Λαζάρου και Φίλιππος Φλώρος.

Ο όρκος δόθηκε ενώπιον του Δημάρχου Τρικκαίων Νίκου Σακκά, ο οποίος τους καλωσόρισε, τους ευχήθηκε καλή σταδιοδρομία στα νέα τους καθήκοντα με ήθος, επαγγελματισμό και ευγένεια.

Τόνισε, επίσης, τη σημασία και τον ρόλο της Δημοτικής Αστυνομίας συνολικά για την πόλη και τα χωριά, με έμφαση στην καθημερινότητα των πολιτών.

