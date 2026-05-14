Πέθανε ο συνταξιούχος γεωπόνος Στέργιος Μπίλλης

Στα 79 του χρόνια έφυγε από τη ζωή ο συνταξιούχος γεωπόνος Στέργιος Μπίλλης. Κηδεύεται την Πέμπτη 14 – 5 – 2026 και ώρα 5.30μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ Μαρία Μπίλλη

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Μιχάλης Μπίλλης και Μαρία Ζαρογιάννη

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ Στέργιος Μπίλλης

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων, την Πέμπτη 14 – 5 – 2026 και ώρα 5.00μ.μ..

2) Ο καφές θα προσφερθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Κοιμητηρίου Τρικάλων .

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου » .