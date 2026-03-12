Ο 20ος αιώνας σε μουσικοθεατρική παράσταση στα Τρίκαλα

Μια μουσική παράσταση που ανατρέχει στις ιστορικές στιγμές και τα τραγούδια – σταθμός που σημαδέψαν τον περασμένο αιώνα

20ος αιώνας. Ένας αιώνας αντιθέσεων. Ο προηγούμενος απ’ αυτόν, εκτός από πολέμους, συγκρούσεις, κρίσεις, ανατροπές, εθνικιστικά μίση και ό,τι άλλο, εκφράζει την ανθρώπινη ματαιοδοξία, τού κληροδότησε και το δικαίωμα στο όνειρο και την ελπίδα για έναν καλύτερο και πιο δίκαιο κόσμο. Μιας καλύτερης Ελλάδος.

Μέσα από αυτό το πρίσμα εμφανίστηκε η ανάγκη για τη δημιουργία μιας παράστασης με θέατρο, μουσική και χορό που θα αποτυπώνει τα μεγαλύτερα ιστορικά γεγονότα που σημάδεψαν τον 20ο αιώνα στην Ελλάδα, αλλά και τραγούδια που αναφέρονται σ’ αυτά . Τραγούδια που έγιναν σύμβολα, σημάδεψαν, αλλά και σημαδεύουν μέχρι και σήμερα ολόκληρες γενιές Ελλήνων.

Η παράσταση αναδεικνύει την ιστορική μνήμη και μας προσκαλεί να σταθούμε για λίγο, να θυμηθούμε, να αφουγκραστούμε και να πορευτούμε προς το μέλλον με αισιοδοξία και ελπίδα.

Συμμετέχουν:

ΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ «ΕΠΙ ΣΤΑΓΩΝ»

Η «ΤΡΙΚΑΛΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΟΠΑΡΕΑ»

ΤΟ «ΚΕΝΤΡΟ ΧΟΡΟΥ ΤΡΙΚΚΗ»

Φιλική συμμετοχή: Κώστας Όκκας – Τραγούδι – Δήμητρα Καλλιάρα – Τραγούδι – Κανονάκι

Αφήγηση : Βαγγέλης Κρικώνης

Παίζουν οι μουσικοί:

Θανάσης Πρεβέντης – Μπουζούκι

Χρήστος Γρούτσος – Μπουζούκι

Γιώργος Τζάνης – Λάφτα – Μπαγλαμάς

Δημήτρης Λατσάρας – Κιθάρα

Βαγγέλης Ματζάνας – Ακορντεόν

Βασίλης Γαλάνης – Κρουστά

Συμμετέχουν οι ηθοποιοί:

Δρούγκα Σοφία

Ζήση Πένυ

Καραγεώργος Βαγγέλης

Καραγεώργος Νίκος

Κασούμη Ρίτσα

Κουτσαλιάρη Όλγα

Νταμπαλής Βασίλης

Οροκλού Παναγιώτα

Παππάς Ιάσονας

Ράπτης Γιώργος

Τσιάκαλος Δημήτρης

Τσίγκα Αλεξάνδρα

Χαρίσης Δημήτρης

Σκηνικά: Τζίκας Φώτης, Σαββάκης Μάκης

Σκηνοθεσία: Νικόπουλος Λεωνίδας

Συμμετέχει ομάδα χορευτών από το «ΚΕΝΤΡΟ ΧΟΡΟΥ ΤΡΙΚΚΗ»

Την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026 και ώρα 8:30 με ελεύθερη είσοδο στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρικκαίων «Αθανάσιος Τριγώνης».

Η εκδήλωση είναι ιδέα και πρωτοβουλία των καλλιτεχνών που συμμετέχουν και υλοποιείται με την υποστήριξη του Δήμου Τρικκαίων και του «Μουσείου Τσιτσάνη».

Από το γραφείο Τύπου