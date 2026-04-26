Ο Σύνδεσμος των Εφέδρων Αξιωματικών επισκέφτηκε τον Μητροπολίτη Τρίκκης

Εθιμοτυπική επίσκεψη στα γραφεία της Μητρόπολης Τρίκκης, Γαρδικίου και Πύλης, πραγματοποίησαν το πρωί της Παρασκευής, ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών (ΣΕΑΝ) νομού Τρικάλων κ.κ. Δημήτρης Παππάς και Κώστας Μπαλατσούκας αντίστοιχα, στον Σεβασβιωτατο Μητροπολίτη Τρίκκης Γαρδικίου κ Πύλης κ. Χρυσόστομο.

Η συνάντηση έγινε σε πολύ καλό κλίμα, με τις δύο πλευρές να συζητούν για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, αλλά και προτάσεις συνεργασίας μεταξύ Μητρόπολης και ΣΕΑΝ Τρικάλων.