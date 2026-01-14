Ο Σταύρος Ζιάκας άμισθος ειδικός σύμβουλος στον Δήμο Πύλης

Ο Δήμαρχος Πύλης Κώστας Μαράβας, προχώρησε στον ορισμό άμισθου ειδικού συμβούλου τον Σταύρο Ζιάκα, με αντικείμενο την υποστήριξη του έργου της Δημοτικής Αρχής σε ζητήματα καθημερινότητας, καθαριότητας και ποιότητας ζωής.

Ο Σταύρος Ζιάκας ως άμισθος ειδικός σύμβουλος θα συνδράμει τον Δήμαρχο κατά την άσκηση των καθηκόντων του, διευκολύνοντας την επίτευξη των στόχων του Δήμου Πύλης και συμβάλλοντας με την εμπειρία και τη γνώση του στη στήριξη και υποβοήθηση του συνολικού δημοτικού έργου.

Η συνεργασία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων της Δημοτικής Αρχής, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στον Δήμο.