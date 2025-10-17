Ο Σκρέκας στη Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος

Στο Βίλνιους της Λιθουανίας βρίσκεται ο Κώστας Σκρέκας, ως ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, συμμετέχοντας στις εργασίες της Συνέλευσης του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ).

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκονται τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ασφάλειας, τη σταθερότητα στη Βαλτική και την Ανατολική Ευρώπη, καθώς και την ενδυνάμωση της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές προκλήσεις αναδιαμορφώνουν τον ευρωπαϊκό χάρτη ασφάλειας.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο Βίλνιους, ο κ. Σκρέκας είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ, καθώς και με τη Γενική Γραμματέα του ΕΛΚ, Ντολόρς Μοντσερράτ. Στο επίκεντρο των συνομιλιών τους βρέθηκαν οι τρέχουσες προτεραιότητες του ΕΛΚ στην ευρωπαϊκή και διεθνή σκηνή, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενότητα, την ασφάλεια και τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης.

Η συμμετοχή του Κώστα Σκρέκα επιβεβαιώνει τη δυναμική θέση της Νέας Δημοκρατίας στη μεγάλη οικογένεια της ευρωπαϊκής Κεντροδεξιάς, αναδεικνύοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο της χώρας μας στη διαμόρφωση κοινών πολιτικών, που ενισχύουν την ασφάλεια στην Ευρώπη.