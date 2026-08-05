«Ο Πολιτισμός της Μεσοχώρας 100 Χρόνια Πριν» – Eνα μοναδικό ταξίδι στην ιστορία και την παράδοση

Tο σπίτι του Τάκη Ευαγγελίδη και της Νίκης Οικονόμου ανοίγει και φέτος τις πόρτες του, υποδεχόμενο επισκέπτες από κάθε γωνιά, σε ένα μοναδικό ταξίδι στην ιστορία και την παράδοση της Μεσοχώρας.

Για 5η συνεχόμενη χρονιά, το παραδοσιακό τους σπίτι μετατρέπεται σε έναν ζωντανό χώρο πολιτισμού και λαογραφίας, φιλοξενώντας την έκθεση «Ο Πολιτισμός της Μεσοχώρας 100 Χρόνια Πριν». Με αγάπη, προσωπική φροντίδα και βαθύ σεβασμό στην πολιτιστική κληρονομιά του τόπου, οι οικοδεσπότες μοιράζονται με το κοινό πολύτιμα αντικείμενα και αναμνήσεις που αφηγούνται την ιστορία της Μεσοχώρας.

Οι επισκέπτες θα περιηγηθούν σε έναν αυθεντικό παραδοσιακό χώρο, όπου κάθε γωνιά και κάθε έκθεμα ζωντανεύουν την καθημερινότητα των ανθρώπων πριν από έναν αιώνα. Υφαντά, ασπροκέντητα, ξυλόγλυπτα έπιπλα, χάλκινα σκεύη, εργαλεία και οικογενειακά κειμήλια συνθέτουν μια μοναδική εμπειρία που μεταφέρει τον επισκέπτη σε μια άλλη εποχή.

Η έκθεση αποτελεί μια πράξη διατήρησης της τοπικής μνήμης και έναν φόρο τιμής στις γενιές που κράτησαν ζωντανές τις παραδόσεις της Μεσοχώρας. Παράλληλα, δίνει την ευκαιρία στους νεότερους να γνωρίσουν τις ρίζες τους και στους επισκέπτες να ανακαλύψουν την αυθεντική ταυτότητα του χωριού.

Η έκθεση θα είναι ανοιχτή από τις 8 έως και τις 18 Αυγούστου, καθημερινά, 11:30–13:30 και 18:30–20:30.

Είσοδος ελεύθερη • Δωρεάν χώρος στάθμευσης

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6984 431626