Ο Νίκος Σακκάς συγχαίρει τον ΑΟΤ για την κατάκτηση του Κυπέλλου Ερασιτεχνών Ελλάδας

Ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς με ανακοίνωσή του “συγχαίρει την ομάδα του ΑΟ Τρίκαλα για την κατάκτηση του Κυπέλλου Ερασιτεχνών Ελλάδας 2025-2026.

Η διοίκηση, η προπονητική ομάδα και οι παίκτες, έφεραν μια ακόμη διάκριση για το τρικαλινό ποδόσφαιρο.

Η ιστορική ομάδα των Τρικάλων αξίζει να βρίσκεται στα μεγαλύτερα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Διαχρονικά ο Δήμος Τρικκαίων έχει αποδείξει ότι βρίσκεται δίπλα στην ομάδα.

Εκφράζω τις ευχές μου στην ομάδα του ΑΟΤ για ακόμη καλύτερη πορεία την επόμενη αγωνιστική χρονιά, για να πανηγυρίσουμε περισσότερο, να χαρούμε περισσότερο και να αναδειχθεί ξανά το τρικαλινό ποδόσφαιρο σε υψηλότερες θέσεις.”