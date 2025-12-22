Ο Μύλος των Ξωτικών φωτίζει τα Χριστούγεννα

Χαμόγελο και χαρά, αισιοδοξία και λάμψη, φως και ελπίδα… μαζί με διασκέδαση, με όμορφες στιγμές, με εμπειρίες ενός παραμυθιού από τα πιο όμορφα… Ο Μύλος των Ξωτικών στη 14η χρονιά του σκορπίζει απλόχερα και με αγάπη, το φως των Χριστουγέννων για όλη την Ελλάδα και για επισκέπτες από το εξωτερικό.

Με τη δωρεάν είσοδο στον Μύλο των Ξωτικών, και αυτό το τριήμερο (19-21 Δεκεμβρίου 2025), η πρωτεύουσα των Χριστουγέννων κατακλύστηκε από δεκάδες χιλιάδες μικρά και μεγαλύτερα παιδιά, που έζησαν μαγικές στιγμές στις δεκάδες δραστηριότητες και εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο πάρκο και στις δύο σκηνές: Γιορτές Παράδοσης, συναυλίες, χορευτικά, παραστάσεις θεάτρου, δωρεάν δράσεις, μικρές και μεγάλες αγορές, γεύσεις και χρώματα Χριστουγέννων, λούνα παρκ, παιχνίδια, αναμνηστικά, δώρα, συνθέτουν την πιο μεγάλη, την πιο όμορφη γιορτή!

Ελάχιστες ημέρες πριν τις γιορτές, τα Τρίκαλα υποδέχονται και φιλοξενούν κάθε έναν και κάθε μία που (ξανα)βρίσκει τη χαρά με τον Αη Βασίλη και τα ξωτικά, που νιώθει Πίτερ Παν ή Τίνκερμπελ, που ζει ξανά την περιπέτεια της χαράς και της ομορφιάς στα «Χριστούγεννα στη Χώρα του Ποτέ»!

Καλά Χριστούγεννα από τα Τρίκαλα, από τον Μύλο των Ξωτικών!

Πληροφορίες www.milosxotikon.gr και 2431038890

Από το γραφείο Τύπου