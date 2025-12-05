Ο Μύλος των Ξωτικών επιμένει με ανακύκλωση – Και το 2025 δράσεις με την ΕΕΑΑ

Ανακύκλωση ως στόχος και ως πράξη, μέσα από τον Μύλο των Ξωτικών! Η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης και το 2025 προωθεί μέσω της μεγαλύτερης χριστουγεννιάτικης γιορτής το μήνυμα για ανακύκλωση συσκευασιών. Και μάλιστα από τη μικρή ηλικία, οπότε δεκάδες παιδιά από σχολεία μετείχαν στην όμορφη γιορτή που για ώρες κυριάρχησε στη δεύτερη σκηνή του Μύλου.

Εκεί, όπου με θεατρικό που συνδύαζε τον φετινό ήρωας του Μύλου, τον Πίτερ, και την ανακύκλωση, τα παιδιά μάθαιναν μέσω παιχνιδιών, βασικά στοιχεία για τον τρόπο προστασίας του περιβάλλοντος.

Πολύ παιχνίδι, κληρώσεις με δώρα, περισσότερη χαρά, διάδραση και βίωμα, με το θέατρο ως «οδηγό». η φετινή δράση στέφθηκε επίσης με επιτυχία, καθώς κάθε χρόνο η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης αξιοποιεί το μεγαλύτερο χριστουγεννιάτικο πάρκο της χώρας και συνεργάζεται με τον Δήμο Τρικκαίων και τον Μύλο των Ξωτικών για έναν κοινό σκοπό.

Ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς τόνισε πως αυτή η συνεργασία αφορά στη μεταφορά ενός μηνύματος «ειδικά στις μικρές ηλικίες, ώστε τα παιδιά να αποκτήσουν ευαισθησίες μέσω παρόμοιων δράσεων, σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο πρόεδρος της ΕΕΑΑ κ. Μιχάλης Η. Οικονομάκης, δίνοντας έμφαση στις συνεχείς δράσεις της εταιρείας και στη συνεργασία με τον Μύλο των Ξωτικών.

Από τον Δήμο Τρικκαίων παρέστη ακόμη η αντιδήμαρχος Οικονομικών – Διοικητικών Υπηρεσιών Σοφία Αλεστά.

Από το γραφείο Τύπου