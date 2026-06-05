Ο Μάκης Παπαγεωργίου νέος πρόεδρος στην ΕΠΣ Τρικάλων

O Mακης Παπαγεωργίου είναι ο νέος πρόεδρος στην ΕΠΣ Τρικάλων μετά τις χθεσινές εκλογές που διεξήχθησαν στο Αετών Μέλαθρον.

Άσκησαν το εκλογικό τους δικαίωμα εκπρόσωποι από 36 σωματεία του νομού Τρικάλων με τον Μάκη Παπαγεωργίου να επικρατεί με μεγάλη διαφορά συγκεντρώνοντας 34 ψήφους έναντι μόλις 2 του αντιπάλου του, Αντώνη Γραββάνη.

Στο νέο Δ.Σ. εκλέχθηκαν οι: Μάκης Παπαγεωργίου (Πρόεδρος), Σπυρίδων Αγναντής, Αποστόλης Γκατζιός, Αθανάσιος Κανέλας, Στέφανος Καπλάνης, Ιωάννης Κούτσικος, Δημήτρης Κουτσώνας, Βησσαρίων Μεσιακάρης, Σπύρος Μπακάλης, Κωνσταντίνος Στάλιας, Κωνσταντίνος Χαρίσης

Αναπληρωματικά μέλη εκλέχθηκαν οι Ευάγγελος Κοσμάς και Γεώργιος Βρατσίστας.

Στον εκλιπόντα πεθερό του και επί σειρά ετών πρόεδρο της ΕΠΣΤ Θανάση Μπουτζιώλη, αφιέρωσε την νίκη του ο Μάκης Παπαγεωργίου.

Σε δήλωσή του αναφέρειι:

“Θα ήθελα να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου όλα τα ποδοσφαιρικά σωματεία του Νομού Τρικάλων που με εμπιστεύτηκαν και μας υπερψήφισαν με το συντριπτικό 34-2.

Δηλώνω ότι θα είμαστε δίπλα τους και θα εργαστούμε σκληρά για να πάμε το Τρικαλινό Ποδόσφαιρο πιο ψηλά. Ο αγώνας τώρα αρχίζει.

Τέλος αυτή η μεγαλειώδης Νίκη είναι αφιερωμένη στον έναν και μοναδικό πεθερό μου Θανάση Μπουτζιωλη που ακόμα και σήμερα όλα τα σωματεία του νομού δείξανε πόσο τον αγαπούσανε.

ΥΓ. Πεθερέ όλοι αυτοί που έπρεπε και αξίζανε και σε αγαπούσανε όταν εκεί και όλα οργανώθηκαν με την λεπτομέρεια που ήθελες εσύ!”