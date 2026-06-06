«Ο Κύκλος του Νερού» από το ΚΔΑΠ «ΦΡΟΥΡΙΟ» και τα μολύβια φύτευσης της ΔΕΥΑΤ (φωτο)

Μια ξεχωριστή δράση περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και δημιουργικής μάθησης πραγματοποίησε το ΚΔΑΠ «Το Φρούριο» του Δήμου Τρικκαίων, σε συνεργασία με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Τρικάλων, την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026, με τίτλο «Ο Κύκλος του Νερού: Μαθαίνω, Παίζω, Δημιουργώ».

Η εκδήλωση είχε ως στόχο να φέρει τα παιδιά πιο κοντά στην αξία του νερού και στην ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος, μέσα από βιωματικές και δημιουργικές δραστηριότητες. Η δράση ξεκίνησε με σύντομη παρουσίαση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Τρικάλων και συζήτηση για τη σημασία της περιβαλλοντικής προστασίας από την κ. Τζένη Ρώσσιου. Στη συνέχεια, ο κ. Χάρης Καλλιάρας γενικός Διευθυντής της ΔΕΥΑ Τρικάλων μίλησε στα παιδιά για τη σπουδαιότητα του νερού στην καθημερινή ζωή. Στο πλαίσιο της παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος, τονίστηκε ο καθοριστικός ρόλος της ΔΕΥΑT στην προστασία του περιβάλλοντος, στη βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων και στην προσαρμογή των τοπικών κοινωνιών στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Με δεδομένο ότι η ΔΕΥΑΤ προσέφερε ως συμβολικά δώρα τα «μολύβια φύτευσης», συζητήθηκε και ο συμβολισμός του μολυβιού από ανακυκλωμένα υλικά, που περιέχει σπόρους από διάφορα φυτά. Επίσης τονίστηκε η σημασία του πώς, με μερικές σταγόνες νερού, μπορούμε να ποτίσουμε τις ιδέες των νέων παιδιών, που θα κάνουν την κοινωνία μας πιο ανθεκτική και βιώσιμη στην κλιματική αλλαγή.

Ακολούθησε η αφήγηση του βιβλίου «Ζωγράφισέ μου ένα νερό» της συγγραφέως Μαριέττας Κόντου, από τη φιλόλογο κ. Χριστίνα Κουτσού, μέσα από την οποία τα παιδιά γνώρισαν τον κύκλο του νερού και συζήτησαν για τον καθοριστικό του ρόλο στη ζωή και στα οικοσυστήματα. Με ιδιαίτερο ενθουσιασμό συμμετείχαν στο διαδραστικό παιχνίδι «Νεροφιδάκι» (Zero Drop) , το οποίο συντόνισαν οι εκπαιδευτικοί του ΚΔΑΠ, κ. Ειρήνη Δημουλά, καθηγήτρια Αγγλικών, και κ. Δήμητρα Κούτσικου, καθηγήτρια Γαλλικών. Μέσα από ερωτήσεις, κίνηση και συνεργασία, τα παιδιά έμαθαν διασκεδάζοντας για το νερό και το περιβάλλον. Η δράση ολοκληρώθηκε με εικαστικό εργαστήριο ζωγραφικής στον εξωτερικό χώρο της βιβλιοθήκης, με θέμα «Ζωγράφισέ μου το νερό», υπό την καθοδήγηση της εικαστικού κ. Ίριδας Μπουρνάζου. Οι μικροί συμμετέχοντες αποτύπωσαν με χρώματα και φαντασία τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους για το πολύτιμο αγαθό του νερού.

Στο τέλος της εκδήλωσης προσφέρθηκαν αναμνηστικά δώρα σε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν. Η δράση υλοποιήθηκε υπό τον συντονισμό και την καθοδήγηση της υπεύθυνης της δομής του ΚΔΑΠ «ΦΡΟΥΡΙΟ», κ. Μαρίας Παλάβρα.

Ο Δήμος Τρικκαίων μέσω των κοινωνικών δομών για παιδιά (ΚΔΑΠ) συνεχίζει να στηρίζει πρωτοβουλίες που προάγουν την περιβαλλοντική εκπαίδευση, τη δημιουργικότητα και τη βιωματική μάθηση, ενισχύοντας τη σύνδεση των παιδιών με σημαντικά κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα.

Από το γραφείο Τύπου