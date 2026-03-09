Ο ερωτικός κόσμος του Γιάννη Σκαρίμπα ζωντανεύει στα Τρίκαλα

Τρία διηγήματα του σπουδαίου συγγραφέα μεταφέρονται στην σκηνήστην παράσταση «Έρωτες, θεριακλήδικες κάψες και ιντέρτια», σε σκηνοθεσία Βασίλη Νανάκη και παρουσιάζεται το Σαββατοκύριακο(14/15 Μαρτίου) στο Κτήριο Παπαστεριάδη

Η παράσταση δραματοποιεί τρία χαρακτηριστικά διηγήματα του Γιάννη Σκαρίμπα: «Ο διάβολος στην Κάβιανη»,«Ο Βοϊδάγγελος» και «Στον πάνω μαχαλά στα Μαρουχλέικα», αναδεικνύοντας το ιδιαίτερο ύφος και το πνεύμα του μεγάλου συγγραφέα.

Ο Σκαρίμπας υπήρξε πάνω απ’ όλα ποιητής.Σ’ αυτά τα διηγήματα νοιάζεται κυρίως να φτιάξει ένα τραγούδι για τον ερωτικό καημό.

Το δομικό στοιχείο της γραφής του Σκαρίμπα είναι ο ρυθμός της πρόζας του. Αυτόν ακολουθεί και η παράσταση.

Οι ήρωες των ιστοριών του, είναι άνθρωποι του νησιού και του χωριού, αλλά παρατηρημένοι στη βαθύτερη τους υπόσταση και παρουσιασμένοι από μια ακοίταχτη ως τώρα πλευρά. Η συγχώνευση δε, του συγγραφέα και των προσώπων έχει κατορθωθεί σε τέτοιο σημείο που αφήνονται εκεί μόνοι να μιλήσουν και δεν τίθεται κανένας περιορισμός στη γλωσσική τους ελευθερία.

Κι έτσι βρίσκει την ευκαιρία να μας φέρει σε άμεση επαφή με τους πόθους των, με τους καημούς των, με τις λαχτάρες των, με όλη τη νοοτροπία τους, χαρίζοντας μας σε πολλά μέρη την ανώτερη συγκίνηση της τέχνης.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Βασίλης Νανάκης

Σκηνικά – κοστούμια: Στέργιος Στάμος

Πρωτότυπη μουσική σύνθεση: Αποστόλης Σιώκης

Φωτισμοί: Στέργιος Στάμος – Βασίλης Νανάκης

Παίζουν: Σωτήρης Ζαχαρόπουλος, Άγγελος Αντωνίου, Βασίλης Νανάκης

Τραγούδι: Ειρήνη Πατραμάνη

Φωτιστής – Ηχολήπτης: Γιώργος Μπέφας

Χορηγοί: KlikxelMedia

Σχεδιασμός αφίσας: UncommonPartner

Παραγωγή: Θέατρο Επίκεντρο



Info :

-Ημερομηνίες παράστασης:Σάββατο 14 Μαρτίου (21:15) και Κυριακή 15 Μαρτίου (20:00)

-Γενική είσοδος: 12 ευρώ / μειωμένο 10 ευρώ

-Προπώληση εισιτηρίων (10 ευρώ): Βιβλιοπωλείο Τσιοπελάκος

-Υπό την αιγίδα του e-Trikala