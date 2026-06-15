Ο Δημ. Παπαστεργίου υποδέχθηκε την ομάδα ρομποτικής Portables UBITECH

Την ομάδα ρομποτικής Portables UBITECH υποδέχθηκε στο Yπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης ο υπουργός Δημήτρης Παπαστεργίου, μετά τη σημαντική διεθνή διάκρισή της στο FIRST Tech Challenge World Championship 2026, που πραγματοποιήθηκε στο Χιούστον των ΗΠΑ.

Η Portables UBITECH έγινε η πρώτη ελληνική ομάδα στην ιστορία του FIRST Tech Challenge που κατέκτησε την 3η θέση στο Inspire Award σε παγκόσμιο επίπεδο, μία από τις σημαντικότερες διακρίσεις της διοργάνωσης και το υψηλότερο συνολικό βραβείο του διαγωνισμού. Το Inspire Award αναγνωρίζει ομάδες που ξεχωρίζουν συνολικά σε τομείς όπως ο μηχανολογικός σχεδιασμός, ο προγραμματισμός, η στρατηγική, η καινοτομία, η συνεργασία και ο κοινωνικός αντίκτυπος.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Παπαστεργίου συνεχάρη θερμά τα μέλη της ομάδας, τους προπονητές και την UBITECH για τη συμβολή τους στην προώθηση της STEM εκπαίδευσης και της καινοτομίας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της επένδυσης στις δεξιότητες και στα ταλέντα που θα διαμορφώσουν το μέλλον της ψηφιακής Ελλάδας.

Η ομάδα παρουσίασε το ρομπότ και μοιράστηκε το ταξίδι της μέχρι τη διεθνή διάκριση στο Χιούστονn, ενώ ο υπουργός, ως απόφοιτος του Πολυτεχνείου με διαχρονική αγάπη για τη μηχανική και την τεχνολογία, συζήτησε με τα παιδιά για τη σημασία της δημιουργικότητας, της επιμονής και της πρακτικής εφαρμογής της γνώσης.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, με αφορμή το παλιό Juke Box που έχει επισκευάσει ο ίδιος και το οποίο δεσπόζει στο γραφείο του, ανοίγοντας μια ανθρώπινη συζήτηση γύρω από τη μουσική, την τεχνολογία και τη χαρά της δημιουργίας.

Τα 16 μέλη της ομάδας Portables UBITECH προέρχονται από δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της Αττικής και φοιτούν από Γ΄ Γυμνασίου έως και Β΄ Λυκείου: Λαζάρου Γιώργος – Δημήτριος, Ντάλια Αριάδνη, Ντάλια Στεφανία, Μαρινόπουλος Χρίστος, Γκούσκου Κατσαρού Δέσποινα, Μπακόπουλος Ιωάννης, Χαραλαμπάτος Σπύρος, Δέδε Ευθαλεία, Παπαηλιού Δέσποινα, Αδαμόπουλος Αλέξανδρος, Τζιρής Κωνσταντίνος, Λιβιεράτος Δαυίδ Νεκτάριος, Παντελής Φίλιππος, Αγγελάκος Φίλιππος, Αγγελάκος Μάριος και Αλεξάνδρου Σταυριάννα.

Την προπονητική ομάδα στελεχώνουν οι: Αγγελική Ζερβά – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ΕΜΠ, Δημήτρης Καμπανάκης – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ΕΜΠ, Ιωάννα Γκουγκούση – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ΕΜΠ, Κωνσταντίνος Χρόνης – Μηχανολόγος Μηχανικός, ΠΑΔΑ με την υποστήριξη των Χρυσούλα Κονιάκου Co-Founder & Chief Executive και Αναστάσιος Κόλλιας, Co-Founder & Head of Education.

ΑΠΕ-ΜΠΕ