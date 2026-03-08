Ο Δημήτρης Παπαστεργίου συστήνει την Αφροδίτη Σεβαστή, τη γυναίκα πίσω από τον Pharos

Η τοποθέτηση της Αφροδίτης Σεβαστή στη θέση της Διευθύνουσας Συμβούλου του «ΦΑΡΟΣ AI FACTORY», ανακοίνωση που συνέπεσε με την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, αποκτά τόσο συμβολική όσο και ουσιαστική διάσταση για την πορεία της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ελλάδα.

Η επιλογή της Αφροδίτης Σεβαστή, η οποία διαθέτει εμπειρία άνω των 25 ετών στην ηγεσία σύνθετων προγραμμάτων ψηφιακού μετασχηματισμού, τη διαχείριση καινοτομίας και τη λειτουργική αριστεία ψηφιακών υποδομών και υπηρεσιών, εντάσσεται σε ένα εθνικό σχέδιο που στοχεύει να μετατρέψει τη χώρα σε περιφερειακό κόμβο καινοτομίας και υπερυπολογιστικής ισχύος στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Επιπροσθέτως, η τοποθέτηση της κα Σεβαστή στη θέση της CEO στη νεοσυσταθείσα εταιρεία, λειτουργεί ως μήνυμα υπέρ της ισότητας ευκαιριών και της ενισχυμένης συμμετοχής των γυναικών στην κορυφή της τεχνολογίας, ενώ αποτυπώνει την πολιτική βούληση για επιταχυνόμενη ψηφιακή αναβάθμιση.

«Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας είναι μια σημαντική υπενθύμιση ότι η ισότητα των ευκαιριών και η ουσιαστική συμμετοχή των γυναικών στην επιστήμη και την τεχνολογία αποτελούν προϋπόθεση για την πρόοδο της κοινωνίας. Η ανακοίνωση, την Παρασκευή, του Διοικητικού Συμβουλίου της Pharos AI Factory αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς στη θέση της Διευθύνουσας Συμβούλου τοποθετείται η Αφροδίτη Σεβαστή, με πολυετή διεθνή εμπειρία στον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ανάπτυξη τεχνολογικών υποδομών. Το Διοικητικό Συμβούλιο του φορέα απαρτίζεται από κορυφαίες Ελληνίδες και Έλληνες επιστήμονες, οι οποίοι καλούνται να στηρίξουν την ανάπτυξη ενός ισχυρού οικοσυστήματος τεχνητής νοημοσύνης στη χώρα. Ο “Pharos” ξεκινά με στόχο να φέρει την τεχνητή νοημοσύνη πιο κοντά στις νεοφυείς επιχειρήσεις, στα πανεπιστήμια και συνολικά στο ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας. Σε μια ημέρα αφιερωμένη στις γυναίκες όλου του κόσμου, η ανάδειξη μιας Ελληνίδας σε έναν τόσο κομβικό ρόλο στέλνει ένα σαφές μήνυμα: ότι οι γυναίκες έχουν και πρέπει να έχουν πρωταγωνιστική θέση στο μέλλον της τεχνολογίας και της καινοτομίας», δήλωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Η Αφροδίτη Σεβαστή ξεκίνησε την καριέρα της το 1997 στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», ως R&D Engineer. Την περίοδο 2005-2018 διετέλεσε Επικεφαλής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης τηλεπικοινωνιακών λύσεων και υπηρεσιών για το πανευρωπαϊκό δίκτυο GÉANT. Από το 2014 δραστηριοποιείται ως ανεξάρτητη εμπειρογνώμονας για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον τομέα της Ευρωπαϊκής Έρευνας και Καινοτομίας.

Από τον Νοέμβριο του 2017 έως τον Αύγουστο του 2019 κατείχε τη θέση της Chief Technology Officer στην ΕΔΥΤΕ Α.Ε., συμμετέχοντας παράλληλα στην Επιτροπή Στρατηγικής της εταιρείας. Το 2020 ανέλαβε τη θέση της IT Operations Director στη Munich RE HealthTech. Σήμερα κατέχει τη θέση της Chief Technology Officer στο Υπερταμείο και είναι Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της CrediaBank. Είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στα Δίκτυα Επικοινωνιών, διπλώματος Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής από το Πανεπιστήμιο Πατρών και μεταπτυχιακού MSc in Information Networking από το Carnegie Mellon University, ΗΠΑ.

Το Pharos δεν είναι μεμονωμένο εγχείρημα. Αποτελεί μέρος μιας συνεκτικής στρατηγικής για κρίσιμες υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης που συνδέει υπερυπολογιστική ισχύ, ποιοτικά δεδομένα και υπηρεσίες υποστήριξης, ώστε η καινοτομία να παράγεται εντός Ευρώπης. Κινητήριος μοχλός για την ταχύτατη ωρίμανση και προώθηση του έργου υπήρξε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το οποίο ανέλαβε τον συντονισμό, την ταχεία προετοιμασία της πρότασης και την ενεργητική διεκδίκηση ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων.

Στο ευρωπαϊκό πλαίσιο των AI Factories, η Ελλάδα βρέθηκε ανάμεσα στις πρώτες χώρες που θα φιλοξενήσουν αυτή τη νέα υποδομή χάρη σε ένα συγκροτημένο σχέδιο που συνδέει το Pharos με τον υπερυπολογιστή ΔΑΙΔΑΛΟΣ. Η ταχύτητα και ο συντονισμός των πρωτοβουλιών, υπό την καθοδήγηση του υπουργείου, εξασφάλισαν την ένταξη του Pharos στην πρώτη φάση, η οποία επεκτάθηκε από 7 σε 19 εργοστάσια ΤΝ σε ευρωπαϊκή κλίμακα, με χρηματοδότηση καλυπτόμενη κατά 50% από την EuroHPC Joint Undertaking και κατά 50% από εθνικούς πόρους – μια δομή που αποτυπώνει την κοινή ευρωπαϊκή και εθνική δέσμευση για την ανάπτυξη κρίσιμων υποδομών.

Σε λειτουργικό επίπεδο, το Pharos λειτουργεί ως «one-stop shop»: προσφέρει πρόσβαση σε ισχυρούς υπολογιστές, προεκπαιδευμένα μοντέλα, AI-ready δεδομένα (καθαρισμένα και όπου χρειάζεται ανωνυμοποιημένα) και ένα επίπεδο τεχνικής υποστήριξης που επιτρέπει σε ερευνητικές ομάδες, startups και ΜμΕ να μετατρέψουν ιδέες σε τεκμηριωμένα πρωτότυπα και παραγωγικές εφαρμογές. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης συνέβαλε αποφασιστικά στη διαμόρφωση του λειτουργικού πλαισίου και στη διασύνδεση υπηρεσιών, διασφαλίζοντας ότι η σύνδεση με τον υπερυπολογιστή ΔΑΙΔΑΛΟΣ, ο οποίος θα εγκατασταθεί στο Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου και προβλέπεται να λειτουργεί έως το τέλος Ιουνίου, προσφέρει την απαιτούμενη κλίμακα για «βαριά» έργα ΤΝ και μειώνει σημαντικά το κόστος και τον χρόνο εκπαίδευσης μοντέλων. Αυτό δίνει απτή λύση σε συχνά εμπόδια, όπως η έλλειψη ποιοτικών δεδομένων, οι προκλήσεις ασφαλούς διαχείρισής τους και το υψηλό κόστος υπολογιστικής ισχύος.

Ο Pharos δομείται ως εθνική κοινοπραξία με τη συμμετοχή κορυφαίων ερευνητικών και ακαδημαϊκών φορέων, ενεργοποιώντας το οικοσύστημα της χώρας από άκρη σε άκρη. Η συνύπαρξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, μαζί με χρηματοδοτικές και οργανωτικές δομές που κινητοποίησε το υπουργείο, στοχεύει στο να καταστήσει την επένδυση παραγωγική για την οικονομία και την έρευνα, ενώ οι διεθνείς διασυνδέσεις μέσω ευρωπαϊκού δικτύου AI Factories και τοπικών «αντενών» προβλέπουν ενίσχυση συνεργασιών σε περιφερειακό επίπεδο.

Υπενθυμίζεται ότι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με το Υπερταμείο, παρουσίασαν την Παρασκευή 06 Μαρτίου 2026, τα νέα μέλη του επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της θυγατρικής «Ελληνικό Εργοστάσιο Τεχνητής Νοημοσύνης ΑΕ» με την ονομασία «ΦΑΡΟΣ AI FACTORY». Η εταιρεία, στην οποία το Υπερταμείο συμμετέχει με 70% και το υπουργείο με 30%, θα αναλάβει τον επιχειρηματικό ρόλο του εθνικού Εργοστασίου Τεχνητής Νοημοσύνης «Pharos», με τον υπερυπολογιστή «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» ως τον κεντρικό της υπολογιστικό πόρο.

Γ. Χατζηδοπαυλάκης (ΑΠΕ-ΜΠΕ)