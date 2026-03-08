Ο Δημήτρης Μπάκος νέος πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Τρικάλων

Ο τέως πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων του Δήμου Τρικκαίων, Δημήτρης Μπάκος, ορίστηκε νέος πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Τρικάλων.

Γεννημένος το 1999 είναι απόφοιτος του τμήματος τεχνολογίας τροφίμων και κάτοχος του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Ποιοτικός έλεγχος τροφίμων». Εργάζεται αι εδώ και δύο χρόνια στην ΤΥΡΑΣ. Υπήρξε μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων του Δήμου Τρικκαίων για τρεις θητείες, όπου στη δεύτερη θητεία ήταν υπεύθυνος της επιτροπής παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού και στην τρίτη πρόεδρος του σώματος. Είναι ενεργό μέλος του Συλλόγου Δρομέων Τρικάλων και μέλος των οργανωτικών επιτροπών τοπικών αγώνων δρόμου (Ημιμαραθώνιος Δρόμος Ράξας και Ημιμαραθώνιος Δρόμος Καλαμπάκα-Τρίκαλα «Θανάσης Σταμόπουλος»).