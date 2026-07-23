Ο Δήμος Τρικκαίων καλωσορίζει την ολοκλήρωση του Ε65 – Ν. Σακκάς: Τα Τρίκαλα στο κέντρο της Ελλάδας 

Την ολοκλήρωση και του Βορείου τμήματος του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65) καλωσορίζει ο Δήμος Τρικκαίων. Πρόκειται για το βόρειο τμήμα ενός δρόμου που αποτελούσε – και αποτελεί – σημείο αναφοράς για τον Δήμο Τρικκαίων, καθώς

– αλλάζει τον συγκοινωνιακό χάρτη της χώρας

– αναπτύσσει τις μεταφορές

– διευκολύνει την κίνηση επιβατών

– ενισχύει την τουριστική κίνηση

– προβάλλει την ιστορία της περιοχής

– αποτυπώνει την αναπτυξιακή ροή του Δήμου Τρικκαίων

– αναδεικνύει νέες προοπτικές ανάπτυξης για τον πρωτογενή, τον δευτερογενή, τον τριτογενή τομείς της οικονομίας

– ενσωματώνει το μεγαλύτερο χριστουγεννιάτικο πάρκο της χώρας.

Σε σχετική του δήλωση, ο Δήμαρχος Τρικκαίων και πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας Νίκος Σακκάς επισημαίνει:

“Ο νέος Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας αποτελεί το μεγάλο αναπτυξιακό βήμα για

τον Δήμο Τρικκαίων και συνολικά για τη δυτική Θεσσαλία. Διασυνδέει πλήθος περιοχών της χώρας ταχύτερα και ασφαλέστερα. Αναδεικνύει τα Τρίκαλα ως βασικό κόμβο της χώρας, άμεσα για

– 5 Περιφέρειες

– 17 νομούς

– 2,4 εκ. κατοίκους

– 3 κεντρικούς οδικούς άξονες

και έμμεσα

– για όλη την ηπειρώτικη χώρα.

Τα Τρίκαλα, χωνευτήρι ιδεών και πολιτισμών, συνδυάζουν την παράδοση με την ψηφιακή καινοτομία. Πόλος για εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες με τον πανέμορφο Μύλο των Ξωτικών, η πόλη εστιάζει στη φιλοξενία, στους πολλούς χώρους πολιτισμού το επόμενο διάστημα, στο φυσικό κάλλος, στο ποδήλατο.

Με τον Ε65, το κέντρο της χώρας υποδέχεται όλη τη χώρα.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους και όλες που συνέβαλαν ώστε να υλοποιηθεί το έργο, την Περιφέρεια Θεσσαλίας, τον Δήμο Τρικκαίων, την εταιρεία ΤΕΡΝΑ με τη διεύθυνση και το προσωπικό της, κάθε τρικαλινό πολίτη που συνέβαλε στον σχεδιασμό και υλοποίηση του έργου”.