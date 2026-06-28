Ο Δήμος Πύλης φιλοξένησε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ποδηλασίας Δρόμου

Με μεγάλη επιτυχία ξεκίνησε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ποδηλασίας Δρόμου 2026 την Παρασκευή 26 Ιουνίου από τον Δήμο Πύλης ο οποίος φιλοξένησε το μεγάλο αυτό αθλητικό γεγονός. Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε από την Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας , τον Δήμο Πύλης και τον Δήμο Τρικκαίων.

Αποτέλεσε την σημαντικότερη εγχώρια διοργάνωση της αγωνιστικής ποδηλασίας δρόμου όπου συμμετείχαν 300 κορυφαίοι αθλητές και αθλήτριες από όλη την Ελλάδα σε ένα τριήμερο (26 έως 28 Ιουνίου) υψηλού επιπέδου αγωνιστικής δράσης , έντονου ανταγωνισμού και μοναδικών εικόνων.

Η πρώτη ημέρα περιελάμβανε αγώνες προσωπικής χρονομέτρησης και ολοκληρώθηκε με τις επίσημες απονομές των νικητών που έλαβαν χώρα στις 20.00 στην πλατεία της Πύλης που έκαναν οι Αντιδήμαρχοι Αθλητισμού κ. Σωτήρης Αγγέλης, Οικονομικών κ. Αθανάσιος Κωστάκης. Από την Ελληνική Ομοσπονδία δόθηκαν τιμητικές πλακέτες στον Αστυνομικό Διευθυντή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Τρικάλων κ. Αθανάσιο Καππά και στον Αντιδήμαρχο του Δήμου Πύλης κ. Παναγιώτη Τσόλα.

Να επισημάνουμε ότι την ίδια ημέρα στις 14.30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλης πραγματοποιήθηκε τεχνικό συνέδριο προς τους Κριτές, από τους διοργανωτές του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος, έκανε χαιρετισμό ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού κ. Σωτήρης Αγγέλης που ανέφερε τα εξής: Σας καλωσορίζουμε στην όμορφη έδρα μας την Πύλη μια Κωμόπολη ιστορική που συνδέει τον ορεινό με πεδινό όγκο ευχαριστούμε πάρα πολύ τους υπεύθυνους που επιλέξαμε τον Δήμο μας και σε συνεργασία με τον Δήμο Τρικκαίων να γίνουν αυτοί οι αγώνες Πανελλήνιας εμβέλειας στην έδρα μας. Πιστεύω ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά να μην υπάρξουν προβλήματα ότι χρειαστεί η Ομοσπονδία εμείς σαν Δήμος θα είμαστε δίπλα σας.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας κ. Βασίλειος Διαμαντόπουλος ευχαρίστησε για την φιλοξενία αρχικά τον Δήμο Πύλης και τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού ελπίζουμε και ευχόμαστε να γίνει ένας καλός αγώνας πρώτα και κύρια ασφαλής.