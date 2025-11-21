Ο Δήμος Πύλης υποδέχεται τη Φλόγα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων

Ο Δήμος Πύλης ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025, η ιστορική και ιερή Ολυμπιακή Φλόγα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Milano Cortina 2026 θα περάσει από την περιοχή μας, στο πλαίσιο της πανελλήνιας λαμπαδηδρομίας.

Η άφιξη της Φλόγας θα πραγματοποιηθεί στις 13:30 μ.μ., έμπροσθεν του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Πύλης, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας λαμπρής τελετής, γεμάτης συγκίνηση, συμβολισμούς και βαθιά Ολυμπιακή παράδοση.

Κατά την τελετή θα γίνει υποδοχή της επίσημης αντιπροσωπείας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.) καθώς και εκπροσώπους της Οργανωτικής Επιτροπής των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων MilanoCortina 2026. Θα ακολουθήσει πομπή προς την Κεντρική Πλατεία Πύλης, όπου θα πραγματοποιηθούν:

Αφή Βωμού

Ανάκρουση ύμνων

Έπαρση σημαιών

Χαιρετισμοί επισήμων

Ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων

Παρουσίαση παραδοσιακών χορών από το Χορευτικό Τμήμα του Πολιτιστικού Συλλόγου Πύλης

Κορύφωση των εκδηλώσεων με την τιμητική διέλευση της Ολυμπιακής Φλόγας

Η τελετή θα ολοκληρωθεί με τη συνέχιση της πορείας της Φλόγας προς τον επόμενο σταθμό της διαδρομής.

“Ο Δήμος Πύλης προσκαλεί θερμά όλους τους πολίτες, φορείς και συλλόγους να δώσουν το παρών και να τιμήσουν με την παρουσία τους αυτό το κορυφαίο Ολυμπιακό γεγονός, που προβάλλει την περιοχή μας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο”, καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.