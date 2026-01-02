Ο Δήμος Πύλης βράβευσε δύο αθλητές της πάλης

Ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κωνσταντίνος Μαράβας βράβευσε δύο αθλητές την Βασιλική Κλημενώβ και τον Ανδρέα Κλημενώβ (αδέλφια) με καταγωγή από τον Δήμο Πύλης (το ένα βραβείο το απέδωσε ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Φήκης κ. Γεώργιος Βρατσίστας), οι οποίοι διακρίθηκαν στο αγώνισμα της Πάλης, η μεν πρώτη Βασιλική Κλημενώβ κατέλαβε την 1η θέση, σε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που διεξήχθη στις Σέρρες, ενώ ο Ανδρέας Κλημενώβ κατέλαβε την 2η θέση στο Σχολικό Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πάλης που διεξήχθη στην Λάρισα.

Ο Δήμαρχος κ. Μαράβας συνεχάρη τα δύο νεαρά παιδιά που τυχαίνει να είναι και αδέλφια για την σημαντική επιτυχία τους στο άθλημα της Πάλης και είναι τιμή για τον Δήμο μας νέα παιδιά να σημειώνουν τέτοιες διακρίσεις, ευχόμενος να συνεχίσουν την αθλητική τους πορεία πετυχαίνοντας στον στόχο τους για μεγαλύτερες διακρίσεις. Τέλος ο κ. Μαράβας τους ευχήθηκε Καλή Χρονιά.

Τους παραπάνω αθλητές που ανήκουν στον Α.Σ. Τρικάλων συνόδευαν ο Προπονητής κ. Βασίλειος Μότσιος του Α.Σ. Τρικάλων, οι Γονείς τους κ. Ιάκωβος Κλημενώβ και η κ. Αναστασία Νάκου.