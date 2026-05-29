Ο Βασίλης Γιαγιάκος επανεξελέγη στη νέα Διοίκηση του Ελληνοκινεζικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Το Επιμελητήριο Τρικάλων συνεχίζει την ενεργή και ουσιαστική παρουσία του σε φορείς επιχειρηματικής συνεργασίας και διεθνούς δικτύωσης, καθώς ο κ. Γιαγιάκος Βασίλης επανεξελέγη στη νέα Διοίκηση του Ελληνοκινεζικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Η εκλογή του πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη της νέας διοίκησης, με τον κ. Γιαγιάκο Βασίλη να καταγράφει ιδιαίτερα υψηλή αποδοχή και αναγνώριση της πρότερης δράσης του, καταλαμβάνοντας μία από τις επτά πρώτες θέσεις μεταξύ των δεκαεπτά μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Ελληνοκινεζικό Επιμελητήριο Ελλάδος αποτελεί κυρίαρχο θεσμικό φορέα ανάπτυξης επιχειρηματικών και επενδυτικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Κίνας, με καθοριστικό ρόλο στην προώθηση δράσεων εξωστρέφειας και διασύνδεσης επιχειρήσεων με διεθνείς αγορές.

Η συμμετοχή του κ. Γιαγιάκου Βασίλη στη διοίκηση του Ελληνοκινεζικού Επιμελητηρίου ενισχύει τη θεσμική του παρουσία σε διεθνή δίκτυα οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας, ενώ παράλληλα δημιουργεί προοπτικές για την περαιτέρω εξωστρέφεια της περιοχής και την προβολή του τουριστικού της προϊόντος, με έμφαση στα Μετέωρα και τον ορεινό όγκο των Τρικάλων ως ιδιαίτερου φυσικού κάλλους προορισμό.