Ο Αγοραστός απαντά στον Κουρέτα για το θέμα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη Θεσσαλία

Για το θέμα διαχείρισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη Θεσσαλία απαντά στον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα ο επικεφαλής του συνδυασμού Συμμαχία υπέρ των Πολιτών, Κώστας Αγοραστός.

Αναλυτικά:

Όσοι σήμερα μιλούν σαν «να μην υπήρχε τίποτα», είτε αγνοούν είτε αποσιωπούν συνειδητά το έργο που έχει ήδη γίνει. Η Περιφερειακή Αρχή 2011-2023 δεν διαχειρίστηκε την ατμοσφαιρική ρύπανση επικοινωνιακά. Τη διαχειρίστηκε θεσμικά, επιστημονικά και με πλήρη διαφάνεια.

Στήθηκε ολόκληρο δίκτυο παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα με χρηματοδότηση 1.025.108 € από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014–2020, ενισχυμένο με επιπλέον σταθμό από το Πράσινο Ταμείο στον Βόλο και αναβάθμιση υφιστάμενου σταθμού στη Λάρισα.

Το τελικό αποτέλεσμα ήταν αδιαμφισβήτητο:

3 σταθμοί στον Βόλο, 3 στη Λάρισα, 1 στα Τρίκαλα (για πρώτη φορά), 1 στην Καρδίτσα (για πρώτη φορά).

Οκτώ σταθμοί. Πραγματικές μετρήσεις. Όχι θεωρίες.Οι σταθμοί μετρούσαν PM10, PM2.5, NOx, SO₂, CO, O₃ και Βενζόλιο – δηλαδή όλο το φάσμα των ρύπων, χωρίς βολικές ερμηνείες και χωρίς επιλεκτικές σιωπές για κανέναν. Τα δεδομένα δίνονταν δημόσια, σε πραγματικό χρόνο, μέσω της ιστοσελίδας της Περιφέρειας και ηλεκτρονικών πινακίδων LED σε δημόσιους χώρους.

Η Περιφέρεια δεν έκρυψε τίποτα, γιατί δεν φοβήθηκε την αλήθεια των αριθμών.

Και δεν έμεινε εκεί. Υλοποιήθηκαν τρία ερευνητικά προγράμματα και πολλές εξειδικευμένες μετρήσεις εδάφους-αέρος και που κανείς σήμερα δεν μπορεί να διαγράψει:

Έρευνα με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για τη χημική σύσταση και την προέλευση της δυσοσμίας, δειγματοληψίες μέσα στην πόλη και σε βιομηχανικές δραστηριότητες.

Ολφακτομετρικές μετρήσεις σε 7 μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις, σε καμινάδες και κρίσιμα σημεία, με ενεργοποίηση του D-NOSES και της εφαρμογής Odour Collect, ώστε οι πολίτες να καταγράφουν περιστατικά οσμής σε πραγματικό χρόνο.

Έρευνα για τους καρκίνους στον Βόλο, σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Μαγνησίας και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, γιατί η δημόσια υγεία δεν αντιμετωπίζεται με υπονοούμενα.

Παράλληλα, οι υπηρεσίες της Περιφέρειας πραγματοποίησαν τακτικούς και επαναλαμβανόμενους ελέγχους στις βιομηχανίες, για την αυστηρή εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Όχι με εξαιρέσεις. Όχι με κλείσιμο ματιού.

Όλο αυτό το σύστημα εντάχθηκε στο Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης, λειτούργησε σε πλήρη συμμόρφωση με την Οδηγία 2008/50/ΕΚ, με συνεχείς ελέγχους.

Η Περιφερειακή Αρχή 2011-2023 έστησε υποδομή, παρήγαγε επιστημονικά δεδομένα, άνοιξε τα στοιχεία στους πολίτες και άσκησε πραγματικό έλεγχο.

Όποιος σήμερα λέει ότι «δεν υπήρχε τίποτα», δεν κάνει λάθος.

Λέει ψέματα.

Ξέχασε ο κ. Κουρέτας ότι υπήρξε περιφερειακός σύμβουλος της αντιπολίτευσης στις περιόδους 2011-2014 και 2019-2023;