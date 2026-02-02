Ορκωμοσία νέου υπαλλήλου στον Δήμο Πύλης

Ορκίστηκε ενώπιον του Δημάρχου Πύλης κ. Κωνσταντίνο Μαράβα ο νέος υπάλληλος στον Δήμο Πύλης κ. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος με ειδικότητα Τ.Ε. Διοικητικού-Λογιστικού/Τ.Ε. Διοίκησης Τουρισμού, αναλαμβάνοντας υπηρεσία στο Γραφείο Απασχόλησης Τουρισμού του Δήμου Πύλης του (Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής και Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Πύλης).

Παρόν στην ορκωμοσία ήταν και ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Τουρισμού κ. Κωνσταντίνος Πλαστήρας.

Ο Δήμαρχος κ. Μαράβας τον καλωσόρισε στον Δήμο Πύλης του ευχήθηκε καλή σταδιοδρομία στα νέα του καθήκοντα, με γνώμονα την καλλίτερη εξυπηρέτηση των τουριστών που επισκέπτονται τον Δήμο Πύλης κατά την τουριστική περίοδο και όχι μόνο, για την καλύτερη ενημέρωση τους στις μοναδικές τουριστικές περιοχές του Δήμου.