Ορκωμοσία δύο νέων υπαλλήλων στον Δήμο Πύλης

Ενώπιον του Δημάρχου Πύλης κ. Κωνσταντίνου Μαράβα ορκίστηκαν δύο νέοι υπάλληλοι ο κ. Αθανάσιος Μπλέτσας και η κ. Ευαγγελή Κόντου με ειδικότητα Π.Ε. Οικονομικού –Διοικητικού, οι οποίοι θα αναλάβουν τα καθήκοντα τους στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Πύλης.

Παρόντες ήταν o Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Πύλης κ. Παναγιώτης Τσαχρήστος και Αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Διοικητικού κ. Φανή Μαρκαντά.

Στο σύντομο χαιρετισμό του ο Δήμαρχος αφού υποδέχτηκε θερμά τους νέους συνεργάτες απηύθηνε ένα σύντομο χαιρετισμό τονίζοντας την σημασία του έμψυχου δυναμικού του Δήμου .

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω σήμερα και επίσημα στην μεγάλη οικογένεια του Δήμου Πύλης. Η σημερινή ημέρα είναι ξεχωριστή όχι μόνο για σας που ξεκινάτε ένα νέο επαγγελματικό ταξίδι, αλλά και για τον Δήμο μας οποίος ενισχύεται με νέες δυνάμεις γνώσεις και όρεξη για δουλειά. Ο ρόλος του δημοτικού υπαλλήλου είναι πρωτίστως ρόλος προσφοράς. Είμαστε εδώ για να υπηρετούμε τον πολίτη να δίνουμε λύσεις στην καθημερινότητα και να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη του τόπου μας. Σας ζητώ να εργαστείτε με ευσυνειδησία , διαφάνεια ομαδικό πνεύμα και πάνω από όλα με σεβασμό προς τους συνδημότες μας. Από την πλευρά μου τόσο εγώ όσο και ολόκληρη η Δημοτική Αρχή θα είμαστε δίπλα σας.

Σας συγχαίρω για τον διορισμό σας και σας εύχομαι από καρδιάς καλή δύναμη υγεία και μια γόνιμη και επιτυχημένη θητεία στα νέα σας καθήκοντα.