Υπόγεια διαδρομή ανάμεσα σε Κοζάνη και Αγρίνιο έστησαν οι επιτήδειοι ενός ακόμη κυκλώματος στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο εγκέφαλος του οποίου δημιούργησε ολόκληρη ομάδα… παραγωγών, δηλώνοντας δεκαπλάσια στρέμματα φυτικού και ζωϊκού κεφαλαίου.

Οι ελεγκτικές αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη τουλάχιστον 13 ατόμων σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Το ThessPost.gr ξετυλίγει το κουβάρι της δράσης του συγκεκριμένου κυκλώματος, που «στοίχισε» περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα λοιπόν με έγκυρες πηγές, στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης ένα άτομο το οποίο χαρακτηρίζεται ως ο «αρχηγός» του κυκλώματος συνεργαζόταν με Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων, το οποίο συνδέεται με αρμόδιο φορέα του Αγρινίου. Ο ίδιος φέρεται να έχτισε μια περιουσία μέσω ομάδων παραγωγών που δημιουργούσε για λογαριασμό ενός μεγαλοεπιχειρηματία στον κλάδο του εξοπλισμού γεωργικών μηχανημάτων, εξασφαλίζοντας αγορές για μηχανήματα της εταιρείας.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο φερόμενος ως «εγκέφαλος» του κυκλώματος, φέρεται να νοίκιαζε αποθηκευτικό χώρο σε ένα από τα πιο υψηλόβαθμα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Έχει ξηλωθεί το κουβάρι του σκανδάλου»

Ο Νίκος Κακαβάς, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων εδώ και 14 μήνες, υποστηρίζει ότι «ξεφυτρώνει» ο ένας πυρήνας πίσω από τον άλλον για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε δηλώσεις του, στο ThessPost.gr, τονίζει ότι «πλέον έχει ξηλωθεί το κουβάρι του σκανδάλου. Όσοι νόμιζαν ότι θα είναι στο απυρόβλητο ή θα είναι άτρωτοι, σήμερα θα είναι αυτοί που θα οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Και όχι αυτά που έλεγαν για τους γεωτεχνικούς, ότι δεν πρόκειται να… βγάλουν τίποτα. Οι γεωτεχνικοί υπάλληλοι όχι απλώς ξετύλιξαν το κουβάρι, αλλά θα συνεχίσουν μέχρι τέλους», διαμηνύει.

Νέες συλλήψεις το επόμενο διάστημα

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ThessPost.gr, το επόμενο διάστημα αναμένονται και νέες συλλήψεις, με επίκεντρο τη Θεσσαλία.

Αντώνης Τσολναράς (thesspost.gr)